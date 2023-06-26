Burçların en sevdikleri seks pozisyonları açıklandı
Burçlar, insanların karakterlerine ve zevklerine yönelik küçük sırlar verebiliyor. Bu durum, cinsel ilişkilerde en sevilen pozisyonlarda da kendisini gösteriyor.
KOÇ BURCU
Koçlar cinsel ilişki esnasında ateşli ve sıcak kanlıdır; yüksek oktanlı enerji yayarlar. Onlar için zevk fetihten gelir. Nadiren baştan çıkarılırlar, kontrolü ele almayı severler. Bu yüzden en sevdikleri seks pozisyonu Ters Kovboy.
BOĞA BURCU
Boğalar seksin çok tuhaf ve karmaşık olmasından ziyade basit, rahat ve şehvetli olmasını seviyor. Bu yüzden de en sevdikleri pozisyon CAT.
İKİZLER BURCU
Bir yönleriyle çabuk sıkılan ve ilgisi dağılan İkizler burcunun cinsel ilişkide uzun süre ayakta kalabilmesinin yolu yakınlıktan geçiyor. Haliyle de Lotus pozisyonu onlar için en ideal pozisyon oluyor
YENGEÇ BURCU
Yengeç burçları içten ve şefkatli olma eğilimindedirler. Bu yüzden yatakta genellikle yumuşak, samimi olmak ve sevgi dolu bir hakimiyet yaratmak onlar için önemlidir. Bu yüzden de en sevdikleri pozisyon misyonerdir.