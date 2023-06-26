Burçların en sevdikleri seks pozisyonları açıklandı

Burçlar, insanların karakterlerine ve zevklerine yönelik küçük sırlar verebiliyor. Bu durum, cinsel ilişkilerde en sevilen pozisyonlarda da kendisini gösteriyor.

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Burçların en sevdikleri seks pozisyonları açıklandı - Resim: 1

KOÇ BURCU

Koçlar cinsel ilişki esnasında ateşli ve sıcak kanlıdır; yüksek oktanlı enerji yayarlar. Onlar için zevk fetihten gelir. Nadiren baştan çıkarılırlar, kontrolü ele almayı severler. Bu yüzden en sevdikleri seks pozisyonu Ters Kovboy. 

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Burçların en sevdikleri seks pozisyonları açıklandı - Resim: 2

BOĞA BURCU

Boğalar seksin çok tuhaf ve karmaşık olmasından ziyade basit, rahat ve şehvetli olmasını seviyor. Bu yüzden de en sevdikleri pozisyon CAT. 

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Burçların en sevdikleri seks pozisyonları açıklandı - Resim: 3

İKİZLER BURCU

Bir yönleriyle çabuk sıkılan ve ilgisi dağılan İkizler burcunun cinsel ilişkide uzun süre ayakta kalabilmesinin yolu yakınlıktan geçiyor. Haliyle de Lotus pozisyonu onlar için en ideal pozisyon oluyor 

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Burçların en sevdikleri seks pozisyonları açıklandı - Resim: 4

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları içten ve şefkatli olma eğilimindedirler. Bu yüzden yatakta genellikle yumuşak, samimi olmak ve sevgi dolu bir hakimiyet yaratmak onlar için önemlidir. Bu yüzden de en sevdikleri pozisyon misyonerdir.

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