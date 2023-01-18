Bu yıl sizin olacak: 2023'te paraya para demeyecek burçlar

Boğa burcu

20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğan ve toprak elementine sahip olan kişiler boğa burcudur. Boğa burçları genel özellikleri itibarıyla hayat içerisinde çok daha relaks tavırlarıyla ön planda olan kişiler olurken, bu durum esasında boğa burçları için son derece zordur.

Boğa burçları bu yıl içerisinde mesleki olarak kariyerlerini geliştirmeye yönelik çeşitli aktiviteler içerisinde olurken, meslek güçleri onların çok fazla para kazanmasını sağlayacak.