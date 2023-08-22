Bu hafta yüzü gülmeyecek 4 burç belli oldu
Ünlü astrolog Nilay Dinç sosyal medya hesabından yaptığı öngörülerle gündeme gelmeye devam ediyor. Astrolog Dinç, 21 Ağustos - 27 Ağustos haftasında, elini attığını kurutacak olan burçları duyurdu.
Twitter hesabından yaptığı öngörülerle dikkat çeken ünlü astrolog Nilay Dinç, haftalık burç yorumlarını paylaştı.
Nilay Dinç, 21 Ağustos - 27 Ağustos haftasında, elini attığını kurutacak olan burçları duyurdu.
İşte, bu haftanın en gariban dört burcu ve özellikleri...
KOÇ BURCU
Koç burcu erkeği: Bir komutan edasında olabilir ve yönetme arzusu ruhunda vardır. Hızlıdır, bir süreci tamamladığında diğerine geçmekte zorlanmaz ancak her şeyi çabuk tüketen ve çabuk sıkılan bir yapıya sahiptir. Sakin ve sabırlı bir eş veya ortak ararlar.
Koç burcu kadını: Erkeksi özelliklere sahip, güçlü ve mücadeleci kadınlardır. Harekete geçmekten korkmaz, cesur ve girişimcidir. Ne istediğini bilir ve hızla kavuşmak ister. Sabırsız ve aceleci özellikleri hata yapmasına neden olabilir.
BOĞA BURCU
Boğa burcu erkeği: Güven ve sadakat önemlidir. Bir Boğa erkeğinin güvenini kazandıysanız sizden kolay kolay vazgeçmez. Süslü, bakımlı, makyajlı kadınlardan hoşlanır. Lüks, para ve maddiyat onun için önemlidir.