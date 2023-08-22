Bu hafta yüzü gülmeyecek 4 burç belli oldu

KOÇ BURCU

Koç burcu erkeği: Bir komutan edasında olabilir ve yönetme arzusu ruhunda vardır. Hızlıdır, bir süreci tamamladığında diğerine geçmekte zorlanmaz ancak her şeyi çabuk tüketen ve çabuk sıkılan bir yapıya sahiptir. Sakin ve sabırlı bir eş veya ortak ararlar.