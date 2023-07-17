Bu hafta burçları neler bekliyor? Dinçer Güner 12 burç için tek tek anlattı
Bu hafta yengeç burcunun 24. derecesinde yeni ay meydana gelecek ve haftaya damgasını vuracak. Ünlü astrolog Dinçer Güner, 16 Temmuz-23 Temmuz haftasında burçları bekleyen yeni gelişmeleri yazdı.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı astrolojik yorumlarla sık sık gündeme gelen Dinçer Güner, 16 Temmuz-23 Temmuz haftasının burç yorumlarını paylaştı. İşte Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Koç ve Yükselen Koç
Bu hafta Yengeç burcunun 24. Derecesinde yeni ay meydana gelecek. Bu yeni aya Pluton’un sert bir kontağı olurken, balık burcundaki Neptün’ün ise güzel bir kontağı olacak. Odak noktanız eviniz, yuvanız, aileniz, gayrimenkulle ilgili konular olacaktır. Bu konularda yeni gelişmeler, yeni adımlar atabilirsiniz. Yalnız Pluton’un sert kontağ ile iş ve evlilik hayatınızda güç çekişmelerinden, takıntılı davranışlardan uzak durun ve şartları çok fazla zorlamayın.
İşiniz ile ilgili önemli bir krizi yönetmeniz gerekebilir, ilişki yönetimi becerisi bu dönem çok önemli olacak. Neptün’ün güzel desteği ile psikolojik olarak size iyi gelecek konulara odaklanabilir, biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Belki terapi desteği almak ya da ruhsal açıdan sizi iyi gelecek konulara yönelmeniz faydalı olabilir. Enerji çalışmaları yapabilirsiniz. Rüyalarınız bu dönem etkileyici olabilir.
Boğa ve Yükselen Boğa
Bu hafta Yengeç burcunun 24. Derecesinde yeni ay meydana gelecek. Bu yeni aya Pluton’un sert bir kontağı olurken, balık burcundaki Neptün’ün ise güzel bir kontağı olacak. Yeni fikirler, yeni projeler aklınıza gelebilir. Belki yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bir yerlere seyahatlerde gündeme gelebilir. Pluton’un sert kontağı ile yalnız bu dönem fikirlerinizi ifade ederken veya projelerinizi aktarırken sert ve farklı fikirlere kapalı bir halde olmayın.