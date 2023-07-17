Bu hafta burçları neler bekliyor? Dinçer Güner 12 burç için tek tek anlattı

Boğa ve Yükselen Boğa

Bu hafta Yengeç burcunun 24. Derecesinde yeni ay meydana gelecek. Bu yeni aya Pluton’un sert bir kontağı olurken, balık burcundaki Neptün’ün ise güzel bir kontağı olacak. Yeni fikirler, yeni projeler aklınıza gelebilir. Belki yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bir yerlere seyahatlerde gündeme gelebilir. Pluton’un sert kontağı ile yalnız bu dönem fikirlerinizi ifade ederken veya projelerinizi aktarırken sert ve farklı fikirlere kapalı bir halde olmayın.