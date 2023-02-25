Bu burçta olanlar aman dikkat: Mart dolunayının etkileri belli oldu

7-8 MART: BAŞAK DOLUNAYI

Başak Dolunayı, inanılmaz derecede yoğun enerjik bir ayın başında gelir ve bize ihtiyaç duyulan ilaçtan bir doz verir. Şu anda bizim için en faydalı olacak iksiri aramamıza rehberlik eden iyileştirici bir titreşim taşır. Bu, kişisel bakımın en önemli olduğu bir zamandır.