Bu burçta olanlar aman dikkat: Mart dolunayının etkileri belli oldu
Başak dolunayı burçları nasıl etkileyecek? İşte yeni ay 2023 ve dolunayın burçlara etkileri...
Başak burcundaki Dolunay döneminde Ay, aile ilişkileri ve mülkiyet konularını temsil eder. Mart 2023, Satürn'ün Balık burcuna ve Plüton'un Kova burcuna geçişi de dahil olmak üzere yılın en büyük ve en önemli kozmik olaylarından bazılarını sunuyor. Aynı zamanda astrolojik yeni yılın başlangıcını müjdeleyen Mart Ekinoksunu da getiriyor. Takvim'in haberine göre, Başak dolunayı burçları nasıl etkileyecek? İşte yeni ay 2023 ve dolunayın burçlara etkileri...
KAPILAR AÇILIYOR
Mart ayında ortaya çıkan bu büyük anıtsal değişimlerin tümü, ruh yolculuğumuzun yeni bir evriminin yolunu açıyor. Bizi bir sonraki seviyeye yükseltiyorlar, yeni kapılar açıyor, eskileri kapatıyorlar ve bizi yeni varoluş hallerine kaydırıyorlar.
Mart bir güç ayıdır ve bu kadar çok şey olurken kendimizi dağınık ve biraz bitkin hissedebiliriz, ancak hepimiz bir şekilde ileriye doğru itiliyoruz.
7-8 MART: BAŞAK DOLUNAYI
Başak Dolunayı, inanılmaz derecede yoğun enerjik bir ayın başında gelir ve bize ihtiyaç duyulan ilaçtan bir doz verir. Şu anda bizim için en faydalı olacak iksiri aramamıza rehberlik eden iyileştirici bir titreşim taşır. Bu, kişisel bakımın en önemli olduğu bir zamandır.