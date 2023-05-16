Bu burçları hayatınıza almadan önce iki kez düşünün: En yapışkan 3 burç belli oldu

Burçlar dünyasında yapışkan özellikleriyle ön plana çıkan burçlar belli oldu. Bu burçlar yakanıza yapıştığında bir daha peşinizi bırakmıyor. İşte en yapışkan 3 burç...

Bu burçları hayatınıza almadan önce iki kez düşünün: En yapışkan 3 burç belli oldu - Resim: 1

Hayatınıza aldığınıza pişman olacağınız ve gitmek istediğinizde gitmenize izin vermeyecek üç burç belli oldu. İşte tuttuğunu bırakmayan en yapışkan 3 burç:

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Bu burçları hayatınıza almadan önce iki kez düşünün: En yapışkan 3 burç belli oldu - Resim: 2

KOVA

 21 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan ve hava elementine sahip olan kişiler kova burcudur. Kova burçları genel özellikleri itibarıyla hemen hemen herkes için iyi düşünceler içerisinde olan ve etrafındaki insanları mutlu etmeyi seven kişilerdir.

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Bu burçları hayatınıza almadan önce iki kez düşünün: En yapışkan 3 burç belli oldu - Resim: 3

Kova burçları ısrarcı ve ilgili tavırlarıyla çoğu zaman karşısında bulunan kişinin sinir kat sayısının artmasına neden olabilmektedir. Kovalar ya çok ilgili davranırlar ya da çok ilgisiz bu noktada ortaları yoktur.

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Bu burçları hayatınıza almadan önce iki kez düşünün: En yapışkan 3 burç belli oldu - Resim: 4

YENGEÇ

22 Haziran ve 22 Temmuz tarihleri arasında doğan ve su elementine sahip olan kişiler yengeç burcudur. Yengeç burçları genel özellikleri itibarıyla duygusal tavırlarıyla ön planda olan ancak duygusallıklarını çoğu zaman çıkarları için kullanabilen kişilerdir.

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