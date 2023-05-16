Bu burçları hayatınıza almadan önce iki kez düşünün: En yapışkan 3 burç belli oldu
Burçlar dünyasında yapışkan özellikleriyle ön plana çıkan burçlar belli oldu. Bu burçlar yakanıza yapıştığında bir daha peşinizi bırakmıyor. İşte en yapışkan 3 burç...
Hayatınıza aldığınıza pişman olacağınız ve gitmek istediğinizde gitmenize izin vermeyecek üç burç belli oldu. İşte tuttuğunu bırakmayan en yapışkan 3 burç:
KOVA
21 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan ve hava elementine sahip olan kişiler kova burcudur. Kova burçları genel özellikleri itibarıyla hemen hemen herkes için iyi düşünceler içerisinde olan ve etrafındaki insanları mutlu etmeyi seven kişilerdir.
Kova burçları ısrarcı ve ilgili tavırlarıyla çoğu zaman karşısında bulunan kişinin sinir kat sayısının artmasına neden olabilmektedir. Kovalar ya çok ilgili davranırlar ya da çok ilgisiz bu noktada ortaları yoktur.
YENGEÇ
22 Haziran ve 22 Temmuz tarihleri arasında doğan ve su elementine sahip olan kişiler yengeç burcudur. Yengeç burçları genel özellikleri itibarıyla duygusal tavırlarıyla ön planda olan ancak duygusallıklarını çoğu zaman çıkarları için kullanabilen kişilerdir.