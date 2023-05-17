Bu burçlardan bir şey kaçmıyor: Sezgileri kuvvetli 3 burç belli oldu
Burçlar dünyasında sezgileriyle ön plana çıkan burçlar belli oldu. Bu 3 burçtan kesinlikle bir şey saklamaya çalışmayın. Hemen fark ediyorlar. İşte 6. hisleri kuvvetli o burçlar...
Burçlar kişinin karakter oluşumunda büyük ölçüde etkileri bulunan ve kişinin yaşantısında önemli değişimlerin meydana gelmesine neden olmaktadır. Gökyüzünde meydana gelen olayların tamamı burçlar üzerinde önemli değişimlerin meydana gelmesine neden olurken burçlar arasında aynı zamanda çeşitli ortak özellikler de bulunmaktadır.
Bu ortak özelliklerden bir tanesi sezgileri güçlü olan burçlar üzerinde olurken, o burçları şu şekilde sıralayabiliriz...
Koç burcu
21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan ve ateş elementine sahip olan kişiler koç burcudur. Koç burçları genel özellikleri itibarıyla hemen hemen her işini kendi başlarına halletmeye meyilli olan ve çevresindeki kişilerden herhangi bir yardım talebi içerisinde olmayan kişilerdir.
Koç burçları samimiyetsizliğe ve sahteliğe tahammülü olmayan kişiler olurken, koç burçlarının büyük bir hissel güçleri bulunmaktadır. En sadık olan burçlar grubunda yer alan koç burçları zeki davranışlarıyla bir sıfır önde başlamaktadır.