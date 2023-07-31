Bu burçlara asla güvenmeyin! İşte umut verip yarı yolda bırakan 3 burç

AKREP BURCU

Cinsel uyum ve tutku akrep burcu insanlarının hayatında önemli bir yere sahiptir. Tutkulu bir ilişki en aradıkları ve özlemini çektikleri şeylerin başında gelir. Ancak tutku ve heyecan tükendiğinde o ilişkiyi bitirmekten de çekinmezler. Yüksek libidolarıyla da bilinen akrep burcu erkekleri, çekici buldukları her kadının peşine düşebilir. Bu da pek güvenilir bir ilişki anlamına gelmez.