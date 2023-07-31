Bu burçlara asla güvenmeyin! İşte umut verip yarı yolda bırakan 3 burç
Aşk hayatında bu burçlara asla güvenmeyin! Astrolojinin umut verip yarı yolda bırakan 3 burcu belli oldu. Onlara karşı karşı bir şeyler hissediyorsanız yol yakınken bir kez daha düşünün...
AKREP BURCU
Cinsel uyum ve tutku akrep burcu insanlarının hayatında önemli bir yere sahiptir. Tutkulu bir ilişki en aradıkları ve özlemini çektikleri şeylerin başında gelir. Ancak tutku ve heyecan tükendiğinde o ilişkiyi bitirmekten de çekinmezler. Yüksek libidolarıyla da bilinen akrep burcu erkekleri, çekici buldukları her kadının peşine düşebilir. Bu da pek güvenilir bir ilişki anlamına gelmez.
Akrep burçlarının bir zorluğu da duygularını dışa kapalı ve derin yaşamasıdır. Açığa çıkarmadığı duygularını uzaktan kestirmek zorunda kalırsınız. Bu da kafa karışıklığına neden olur.
Çok geçmeden iki taraf arasındaki bağ zayıflar. Sürekli karşı tarafı sorgulamak da ilişkinin yıpranmasına yol açar. Özellikle de eğer hava grubu burçlarından biriyseniz yani Kova, İkizler, Terazi burçlarından birine mensupsanız ilişkinizde şeffaflık ararsınız. Oysa akrepte bunun yerine derinlik ve gizem vardır.
Siz sizden uzaklaştığını düşünürken o kendi içinde sizinle evlenme planları yapıyor olabilir. Hatta yüzüğü kapıp evlenme teklif edebilir. Bunun tam tersi olarak hiçbir şeyden şüphelenmediğiniz bir zamanda size bir mesajla ayrılmak istediğini söyleyebilir.