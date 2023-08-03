Bu burçlar doğuştan mutsuz! İşte hiç memnun olmayan 4 burç

İKİZLER BURCU (21 MAYIS-21 HAZİRAN)

İkizler burçları her şeyden çabuk sıkılır. Sonsuz heyecanın peşinden koşan İkizler aradığı mutluluğu bir türlü bulamaz. Bu doyumsuz halini özel hayatına yansıtmaktan da çekinmez.