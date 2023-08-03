Bu burçlar doğuştan mutsuz! İşte hiç memnun olmayan 4 burç

Karakteri etkileyen burçlar her bir duyguyu da yönlendiriyor. Bazı burç insanları doğuştan mutsuz ve üzgün oluyor. Peki, en mutsuz burç hangileri?

Astroloji
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Bu burçlar doğuştan mutsuz! İşte hiç memnun olmayan 4 burç - Resim: 1

İşte hiçbir şeyden memnun olmayan en mutsuz 4 burç...

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Bu burçlar doğuştan mutsuz! İşte hiç memnun olmayan 4 burç - Resim: 2

İKİZLER BURCU (21 MAYIS-21 HAZİRAN)
İkizler burçları her şeyden çabuk sıkılır. Sonsuz heyecanın peşinden koşan İkizler aradığı mutluluğu bir türlü bulamaz. Bu doyumsuz halini özel hayatına yansıtmaktan da çekinmez.

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Bu burçlar doğuştan mutsuz! İşte hiç memnun olmayan 4 burç - Resim: 3

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)
Başak burçları kusursuzu aramakla meşguldür. İstediğini elde edemediğindeyse hayat başına yıkılır. Anı yaşamaktan geri duran Başaklar geleceğin peşinden koşarken mutsuz olurlar.

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Bu burçlar doğuştan mutsuz! İşte hiç memnun olmayan 4 burç - Resim: 4

AKREP BURCU (24 EKİM-22 KASIM)
Akrep burçları genellikle gizemli kişilerin ve olayların peşinden koşar. Bu duruma olan susuzlukları asla giderilmez. Gizemli durumu aydınlatamadıkları sürece gülmeyi unuturlar.

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