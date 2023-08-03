Bu burçlar doğuştan mutsuz! İşte hiç memnun olmayan 4 burç
Karakteri etkileyen burçlar her bir duyguyu da yönlendiriyor. Bazı burç insanları doğuştan mutsuz ve üzgün oluyor. Peki, en mutsuz burç hangileri?
İşte hiçbir şeyden memnun olmayan en mutsuz 4 burç...
İKİZLER BURCU (21 MAYIS-21 HAZİRAN)
İkizler burçları her şeyden çabuk sıkılır. Sonsuz heyecanın peşinden koşan İkizler aradığı mutluluğu bir türlü bulamaz. Bu doyumsuz halini özel hayatına yansıtmaktan da çekinmez.
BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)
Başak burçları kusursuzu aramakla meşguldür. İstediğini elde edemediğindeyse hayat başına yıkılır. Anı yaşamaktan geri duran Başaklar geleceğin peşinden koşarken mutsuz olurlar.
AKREP BURCU (24 EKİM-22 KASIM)
Akrep burçları genellikle gizemli kişilerin ve olayların peşinden koşar. Bu duruma olan susuzlukları asla giderilmez. Gizemli durumu aydınlatamadıkları sürece gülmeyi unuturlar.