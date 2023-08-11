Bu burçlar birbirleri için yaratılmış: İşte aşkta en uyumlu burç çiftleri

AKREP VE YENGEÇ İLİŞKİSİ

En duygusal ve duygularını en uçlarda yaşayan bu iki burcun ilişkisi bir elmanın iki yarısı etkisi yaratır. Duygusal beklentilerdeki uyum onları dillere destan bir aşk yaşamaya iter. Bu çifte öykünerek bakılır. Çünkü hem romantiktirler hem de seksi. Benzer ahlaki değerler, benzer arkadaşlar, ortak sosyal çevreler onları birbirlerine daha da kenetler.