Bu 5 burca dikkat: İlişki yaşayanın hayatı kayıyor!
İlişkiler ilk zamanlarda çiftlerin arasında hoşgörü ve sağduyu ile devam ederken ilerleyen zamanlarda durum farklılaşabiliyor. Özellikle aşk hayatında kötü olan profilleri tanımaya başladığımızda hayal kırıklığımız tahmin ettiğimizden daha fazla olabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken 5 burç...
BOĞA BURCU
İnatçı yapısıyla dikkat çeken Boğa burcu, ilişkide dediğim dedik tavırlarıyla karşı tarafı birçok kez zorlayabilir. Bu durum çoğu zaman çekilmez bir hal alacağı için bu burçta bireylerle uzun süreli bir aşk yaşamak cazip görünmüyor.
İKİZLER BURCU
Değişken ruh hali sinir bozucu olabilen İkizler burcu bireyleri, aklına estiği gibi yaşamayı sevmektedir. Partnerinin talebi, duygu ve düşüncülerini önemsemezler.
İkizler burçları, bu bencil duruşu bilerek sergilemezler ancak yine de ilişkide sinir bozucu bir durum olduğu gerçeğini değiştirmez. İnsanlarla içli dışlı olmayı seven İkizler bireyleri, flörtöz tavırlarıyla sinir bozucu olabilir.
AKREP BURCU
En karanlık burç olan Akrep bireyleri, karşısındaki insan hakkında bilgi sahibi olmak ister, konu kendileri olunca ise özellerini kolay kolay anlatmazlar.