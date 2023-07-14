Bu 5 burca dikkat: İlişki yaşayanın hayatı kayıyor!

BOĞA BURCU

İnatçı yapısıyla dikkat çeken Boğa burcu, ilişkide dediğim dedik tavırlarıyla karşı tarafı birçok kez zorlayabilir. Bu durum çoğu zaman çekilmez bir hal alacağı için bu burçta bireylerle uzun süreli bir aşk yaşamak cazip görünmüyor.