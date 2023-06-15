Bu 3 burcun ahını sakın almayın!
Bazı burçların ahı çok çabuk tutuyor. İşte araştırmalara göre ah ettiler mi ahı tutan 3 burç insanı...
Bazı insanların ahı tuttuğu gerçektir. Bir şekilde üzdüyseniz sizin de başınıza bir şey gelebilir. Dilerseniz karma dilerseniz ilahi adalet diyebilirsiniz, ancak bu 3 burcun asla ahını almayın. Aksi taktirde güneşli havada yıldırım bile isabet edebilir.
AKREP
Akrep burçlarının ahı kesinlikle tutar. Akrep burçları kuvvetli hislere sahiptirler. Onları üzmeyin. Akrep ah ettiği zaman tutmakla kalmıyor asla yapılan kötülüğü de unutmuyor. Akrep'e siz siz olun yanlış yapmayın.
BAŞAK
Başak burçlarına haksızlık yapmayın. Acısı er veya geç tutar. Başak burcunun kimselere yanlış yaptığı pek görülmemiştir. Başak burcunun o nedenle ahı çok çabuk tutuyor.
YENGEÇ
Duygusal ve üzülmeye yatkın Yengeçleri sakın üzmeyin. Onların ahını alayım demeyin. Mutlaka tutar. Yengeç genel olarak çok sinirli burçlar arasında yer almaktadır. Eğer Yengeç'e yanlış yaparsanız öyle bir ah eder ki kısa sürede tüm işleriniz alt üst olur.