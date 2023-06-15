Bu 3 burcun ahını sakın almayın!

YENGEÇ

Duygusal ve üzülmeye yatkın Yengeçleri sakın üzmeyin. Onların ahını alayım demeyin. Mutlaka tutar. Yengeç genel olarak çok sinirli burçlar arasında yer almaktadır. Eğer Yengeç'e yanlış yaparsanız öyle bir ah eder ki kısa sürede tüm işleriniz alt üst olur.