Bu 3 Burçtan Olanlar 6 Temmuz'a dikkat! Kaderleri Değişecek

6 Temmuz'da Türkiye saati ile 01.57'de 14 derece Yengeç burcunda Sirius kavuşumlu bir yeniay gerçekleşecek. Sirius astrolojide şans ve mutluluk getirmektedir. Sirius Güneş kavuşumları kaderin yazıldığı gün olarak geçer. Bu yıl ise yeniay enerjisi ile güçlenecek. Yengeç burcu su elementine aittir ve duygular, sezgiler, aile ile ilişkilendirilir. Bu yeniay sırasında duygularımız daha yoğun olabilir. Atalarımız, ailevi konular, kökler, beslenme, barınma ile ilgili gündemler söz konusu olabilir.

Taşınma, ev yaşamında yeni düzenlemeler, tadilat gibi konularla ilgilenebiliriz.

Yeniaylar yeni başlangıçları temsil eder. Bu dönemde olumlu ya da olumsuz şekilde kadersel hak edişler alınabilir. Özellikle ilişkilerle alakalı karar zamanı. Biten ilişkiler de, devam eden ilişkiler de kalıcı olacak. Bu dönemde iç huzurumuzu önceliklendirmek bizim için iyi olacaktır. Özellikle Yengeç, Akrep, Balık burçları için şanslı bir dönem.

Bu yeniayın bazı etkileri şöyle:

Duygusal dalgalanmalar

Aile ve ev yaşantısına odaklanma

Sezgilerde artış

Geçmişle yüzleşme

Huzur arayışı