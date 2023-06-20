Bu 3 burç asla düşmanlık yapamıyor
Burçlar aleminin en iyilik sever 3 burcu belli oldu. Bu 3 burç kin ve düşmanlığı içerisinde barındıramıyor her daim iyiliğin peşinen gidiyor. İşte o burçlar...
Burçlar kişinin karakter oluşumunda büyük ölçüde etkileri bulunan ve kişinin hayatında çeşitli değişimlerin meydana gelmesine neden olmaktadır. Burçlar dünyasında birbirinden farklı pek çok karakter bulunurken, bazı durumlarda da bir takım ortak özellikler bulunmaktadır.
Bu ortak özelliklerden bir tanesi burçların karşılarındaki insanlara karşı olan iyilikleriyle alakalı olurken, burçlar dünyasında iyilikleriyle ön planda olan burçlar belli oldu. İşte o burçlar...
Terazi burcu
23 Eylül - 23 Ekim tarihleri arasında doğan ve hava elementine sahip olan kişiler terazi burcudur. Terazi burçları genel özellikleri itibarıyla gelgitli özellikleriyle ön planda olan ve genellikle hemen hemen her olayı mantık çerçevesinde halledebileceğini düşünen kişilerdir.
Terazi burçları tutumlu olmalarıyla meşhur burçlar arasında yer alırken, çoğu zaman da parayı fazlasıyla sevmektedirler. İnsanlara hakkında kötü düşünmeyen terazi burçları, insanların hayrına olaylar gerçekleştirmeye de bayılırlar.