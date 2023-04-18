Boşuna hayal kurmayın: Çapkınlığın kitabını yazan 5 burç belli oldu

2- AKREP BURCU

Akrep burçları ile tutkulu ve aşk dolu bir ilişki yalayabilirsiniz. Ne kadar sevildiğinizi düşünseniz bile Akrep burcunun duygularını anlamak çok kolay değildir. Onlar her zaman gizemlidir ve ne yaptıklarını asla bilemezsiniz.