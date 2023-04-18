Boşuna hayal kurmayın: Çapkınlığın kitabını yazan 5 burç belli oldu
Bazı insanlar hayatlarından asla memnun olmaz, sahip olduklarından çok kolay bir şekilde sıkılır ve partnerlerine sadık kalma konusunda sıkıntı yaşar.
Bazı burçlar, gerçek aşkı bulmadıklarında hayatlarındaki insanı kolayca aldatabiliyorlar. Aldatmak ihtimali en yüksek olan burçların listesi şöyle:
1- BAŞAK BURCU
Başak burçlarının genellikle sadık olduğu düşünülür. Çünkü yüksek benlik saygısı olan bu burç, eşlerinin onları aldattığını öğrendiğinde hemen ayrılır ve bir daha onu görmek istemez.
Ancak kendileri partnerlerini aldattığında bunu önemsemezler. Farklı insanlar tanımayı ve hep yeni ilişkiler yaşamayı isterler.
2- AKREP BURCU
Akrep burçları ile tutkulu ve aşk dolu bir ilişki yalayabilirsiniz. Ne kadar sevildiğinizi düşünseniz bile Akrep burcunun duygularını anlamak çok kolay değildir. Onlar her zaman gizemlidir ve ne yaptıklarını asla bilemezsiniz.