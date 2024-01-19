Birbirleriyle asla anlaşamayan burçlar belli oldu

Balık - İkizler, Terazi ve Yay

İkizler veya Terazi, Balık burcu için zor bir karışım olacaktır. Su burcu Balık, akışa uyum sağlayabilir ancak İkizler veya Terazi burcuna göre uyumu, huzuru ve daha fazla korumayı tercih eder. Balık burcunun bir arada yaşamakta en çok zorluk yaşadığı bir diğer burç ise Yay burcudur. Yay tartışmayı sever, Balık ise bakış açılarını gizleme eğilimindedir. Biri diğerinden daha konuşkan olduğu için bu durum çatışmalara yol açabilir.