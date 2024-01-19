Birbirleriyle asla anlaşamayan burçlar belli oldu
Astrologlara göre burçlar kişiliğin önemli parçasıdır. Bazı burçlar başlangıçtan itibaren anlaşmakta zorluk çekerler. İşte 12 burcun anlaşamadığı burçlar...
Koç - Balık, Yengeç ve Oğlak
Koç, Balık veya Yengeç burcuyla anlaşamaz. Balık burcu son derece hassastır ve Koç burcunun beklenmedik doğası onlar için bir sınav olabilir. Yengeç burcu da Koç'un açık sözlülüğü karşısında derinden öfkelenebilir ve duygusal ihtiyaçlar konusunda bir çatışma yaşanabilir. Koç'la anlaşamayan bir diğer burç da Oğlak burcudur, çünkü aşırı derecede disiplinlidirler, Koç ise dürtüseldir ve bu da ikisi arasında sorunlara neden olur.
Boğa - Aslan ve Kova
Boğa, Aslan'la olan kişilik farklılıklarını aşmada zorlanabilir. Aslan, çatışma olmadan hayattaki daha iyi şeyleri takdir etmeyi seven tatlı Boğa için fazla sert olabilir. Aslanlar kendi istediklerini yapmayı tercih ederken, Boğalar ilişkinin sorumluluğunu üstlenen kişi olmalıdır. Boğa burcunun sorun yaşama yolunda olduğu ikinci burç ise Kova burcudur. Kova Boğa burçları için çok uzak olabilir.
İkizler - Yay ve Akrep
İkizler burcuysanız, bir arada yaşamakta zorluk çekebileceğiniz ilk burç Yay burcudur. Yay büyük resme bakmayı sever, İkizler ise konunun inceliklerine odaklanır, bu da zıt enerjilerin çatışabilmesinin nedenidir. İkizler burcunun en kötü eşleşmelerinden biri olan diğer burç ise Akrep burcudur. İkizler insanları sever ve en büyük sosyal kelebeklerden biridir; Akreplerin çoğu dünyada gizlice hareket eder ve sıradan, anlamsız tartışmalardan uzak durur.
Yengeç - Koç, Oğlak ve Kova
Bir Yengeç burcu olarak geçinmekta zorlanabileceğiniz burçlar Koç, Oğlak ve Kova'dır. Koç, Yengeç'in ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine inanmaz ve bu da ikisi arasında sorunlara neden olur. Oğlak, hassas Yengeç'e karşı duygusal sınırlamalara sahiptir ve bu da Yengeç'in anlaşıldığını hissetmemesine neden olur. Kova ve Yengeçlerin her ikisi de başkalarına bakma konusunda endişelidirler, ancak konu bir ilişki olduğunda Kovalar, güvene ve tutarlılığa ihtiyaç duyan Yengeçler için fazla dengesizdir.
Aslan - Boğa, Akrep ve Oğlak
Aslanların geçinmekte zorlandığı başlıca burç Boğa burcudur. Boğa, Aslan'a göre daha istikrarlı bir hızda hareket eder ve Boğa'nın duraklayıp dinlenmesini zorlaştırır, bu da ikisi arasında hayal kırıklıklarına neden olur. Aslanların anlaşamayacağı ikinci burç Akrep'tir. Akrep hayatın daha bulanık yanını kavrar, Aslan ise yolun daha güneşli tarafında yürür. Aslanlar Oğlak burcuyla da sorun yaşarlar. Oğlaklar gelenekleri ve önceden yapılan programları sever. Aslanlar ise daha anlık hareket eder.
Başak - Yay ve Balık
Başak burcu asla Yay burcuyla anlaşamaz. Gerçekten de, en uyumlu Başak burcu bile Yay burcunun dakiklik, planlara bağlı kalma ve odaklanma konusunda bilinç eksikliği nedeniyle hemen hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bu ikisi mükemmel zıtlardır. Başak burcu, çoğu zaman planlarını tamamlayamayan, kısıtlanmamış Yay burcu için fazla katıdır. Başak ve Balık burcu da kavga eder ve anlaşamazlar. Balıklar etkili bir şekilde geleceği planlamazlar, bu da Başak'ı hayal kırıklığına uğratır.
Terazi - Başak ve Yengeç
Terazi burcu çoğu burçla uyum sağlayabilir ve anlaşabilir ancak Başak burcuyla anlaşamazlar. Terazi burcu tuhaf ve renklidir ve bu, Başak burcunun dayanamayacağı bir şeydir. Kin tutmak Terazi ve Yengeç burcunun da geçinmesinde önemli bir engel olabilir.
Akrep - Aslan, Kova ve Terazi
Akrep ve Aslan anlaşmakta zorluk yaşayabilirler. Aslan ve Akrepler, Aslan'ın Akrep kadar hızlı değişememesi nedeniyle çatışır. Akreplerin geçinmekte zorlandığı ikinci burç ise Kova burcudur. Kova, hayatı olduğu gibi yaşar ve Akrep bunun tersidir. Romantik olarak Akrepler ve Teraziler de iyi bir eşleşme değildir, çünkü Akrepler her şeyle alay etmeyi severler ancak partnerlerinin de aynısını yapmasına dayanamazlar.
Yay - Başak ve Balık
Bir Yay burcu için Başak burcuyla bir arada yaşamak gerçekten zor olabilir. Başak kurallara uymayı sever, Yay ise zorlukları sever. Cesur ve maceracı bir burç olan Yay, Başak burcunun buna ayak uyduramayacağını düşünebilir. Balık burcu, geçinmekte en çok zorluk yaşadıkları ikinci burçtur. Balık ve Yay, Jüpiter tarafından yönetilir, ikisi de şanslı burçlardır. Bununla birlikte Yay, Balık'tan daha idealisttir, çünkü Balık, başka duygulara kapılan hassas bir ruhtur.
Oğlak - Koç ve İkizler
Oğlak burcunun anlaşamadığı başlıca burç Koç burcudur. Koç, nesnel Oğlak burcuna karşı hızlı davranır, bu da bu iki işaret arasındaki çekişmeleri daha hassas hale getirir. Bu zihinsel durum çatışmasının üstesinden gelinmesi gereken çok şey olabilir. Oğlak burcunun savaştığı ikinci burç İkizler burcudur. Dışa dönük bir kişi olan İkizler, istikrarlı Oğlak burcu için bir kabus gibidir. İkizler burcunun konuşmaya ihtiyacı vardır ve bir girişimden başlayıp diğerine atlar. Bu, başladıkları işi sürekli olarak bitiren Oğlakları sinirlendirir.
Kova - Akrep ve Boğa
Kovalar Akrepler karşısında şaşkına dönerler. Akrep, kimseye cevap vermekten hoşlanmayan uzak Kova burcuna karşı oldukça duygularıyla hareket eder. Ve başka birinin ilkelerine uyma isteğinin olmaması Akrep ile iyi bir bağ kurulmasına engel olabilir. Kova burcunun anlaşamadığı bir diğer burç ise Boğa burcudur. Boğa burcu, sürekli özgürlük arayan Kova burcuna göre daha kişi odaklıdır ve bu da Boğa burcunda güven sorunlarına neden olur.
Balık - İkizler, Terazi ve Yay
İkizler veya Terazi, Balık burcu için zor bir karışım olacaktır. Su burcu Balık, akışa uyum sağlayabilir ancak İkizler veya Terazi burcuna göre uyumu, huzuru ve daha fazla korumayı tercih eder. Balık burcunun bir arada yaşamakta en çok zorluk yaşadığı bir diğer burç ise Yay burcudur. Yay tartışmayı sever, Balık ise bakış açılarını gizleme eğilimindedir. Biri diğerinden daha konuşkan olduğu için bu durum çatışmalara yol açabilir.