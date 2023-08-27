Bir burç için kritik uyarı! Mavi dolunay onları sarsacak
Astrolog Dinçer Güner, sosyal medya hesabından balık burcuna dikkat çekti. 'Sert dolunay' uyarısı yapan Dinçer Güner, yapılması gerekenleri açıkladı.
Dinçer Güner, sosyal medya hesabından yaptığı astroloji tahmininde, "Balık ve Yükselen Balık; Bu hafta balık burcunun 7. Derecesinde satürnyen mavi dolunay meydana gelecek. Bu dolunay biraz sert bir dolunay. Çünkü işin içinde Satürn var!" dedi.
Güner, bu sözlerinin ardından yapılması gerekenlere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
DİNÇER GÜNER'DEN BALIK VE YÜKSELEN BALIK İÇİN UYARI
"Balık ve Yükselen Balık; Bu hafta balık burcunun 7. Derecesinde satürnyen mavi dolunay meydana gelecek. Bu dolunay biraz sert bir dolunay. Çünkü işin içinde Satürn var!"
"Satürn’ün olduğu yerde hem bir çeki düzen vermek gerekir hem sorumluluk almak gerekir hem de kısıtlanma durumu vardır. Bu dolunayla kendinize odaklanıp, hayatınıza çeki düzen vermeniz gerekebilir. Belki son dönemde biraz dağılmış veya dağıtmış olabilirsiniz."