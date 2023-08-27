Bir burç için kritik uyarı! Mavi dolunay onları sarsacak

"Satürn’ün olduğu yerde hem bir çeki düzen vermek gerekir hem sorumluluk almak gerekir hem de kısıtlanma durumu vardır. Bu dolunayla kendinize odaklanıp, hayatınıza çeki düzen vermeniz gerekebilir. Belki son dönemde biraz dağılmış veya dağıtmış olabilirsiniz."