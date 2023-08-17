Beyinleri zehir gibi çalışıyor: En zeki 5 burç açıklandı!
Yapılan istatistikler sonucunda zeka seviyeleri diğerlerine oranla yüksek olan burçlar sıralandı.
Yüzyıllardır insanların kader ve karakteri üzerinde etkili olduğuna inanılan burçlar, zeka seviyenizi de etkiliyor olabilir. Yapılan bir araştırmada burçların zeka seviyelerinde etkili olabileceği sonucunu ortaya çıktı. Öyle ki, astrologlar zeki olduğu düşünülen burçlar bir bir sıralandı. Peki, siz IQ seviyesi diğer kişilere oranla daha yüksek olan bu kişilerden olabilir misiniz? Gelin birlikte bu listeyi inceleyelim...
BOĞA BURCU
Dünyanın kendi çevresinde döndüğünü düşünen Boğa bireyi, arkadaş edinmekte zorlanabilir.
Keskin zekasıyla dikkat çeken Boğa bireyi, yaşadığı zorlukları aklını kullanarak aşabilir.
Akılcı davranışlarıyla dikkat çeken Boğa bireyi, bu nedenle çok dikkat çeker. Ancak bu kadar zeki olmaları çevresindeki insanlara kendini bazen yetersiz hissettirebiliyor.
TERAZİ BURCU
Akıl ve mantıkla hareket eden Terazi burcu, sorunları pratik yönden çözmesiyle tanınıyor. Kimsenin düşünmediğini düşünen Terazi bireyi, dikkat çeken fikirleri ile kolayca başarılı olabilir. İkili ilişkilerinde kalp kırılmasından çok korkan Terazi bireyi, ilişkilerinde de aklıyla hareket etmeyi tercih edebilirler.
İKİZLER BURCU
Bilgili ve kendine güvenen yapısıyla dikkatleri üzerine çeken İkizler bireyi, yeni şeyler öğrenmeyi, araştırma yapmayı ve gezmeyi çok severler. Kendilerini her an geliştirmek için çaba gösteren İkizler bireyi, ilgi odağı olmayı sevdiği için çevresindeki en akıllı ve bilgili insan olmayı isterler.