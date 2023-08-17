Beyinleri zehir gibi çalışıyor: En zeki 5 burç açıklandı!

Yüzyıllardır insanların kader ve karakteri üzerinde etkili olduğuna inanılan burçlar, zeka seviyenizi de etkiliyor olabilir. Yapılan bir araştırmada burçların zeka seviyelerinde etkili olabileceği sonucunu ortaya çıktı. Öyle ki, astrologlar zeki olduğu düşünülen burçlar bir bir sıralandı. Peki, siz IQ seviyesi diğer kişilere oranla daha yüksek olan bu kişilerden olabilir misiniz? Gelin birlikte bu listeyi inceleyelim...