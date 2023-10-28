Ay tutulması büyük değişimlerle geliyor: Bu pazar yaşanacak, burçları fena vuracak!

Smith sözlerine, “Bu dolunay ve Boğa Ay tutulması sırasında fikirlere çok fazla tutunmamak önemli, çünkü değişim yaklaşıyor. Havadaki bu değişiklik nihayet dünyaya indi. Her ne kadar zor görünse de, statükoyu korumaya çalışmaktansa bir akış yaratmak muhtemelen daha iyidir.” şeklinde devam etti.