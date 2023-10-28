Ay tutulması büyük değişimlerle geliyor: Bu pazar yaşanacak, burçları fena vuracak!
Bu pazar gerçekleşecek ay tutulması, köklü değişimleri de beraberinde getiriyor.
Astrologlara göre kozmik olay, iki yıllık bir dönemi sona erdirecek ve bir dizi dramatik değişime ve atılıma işaret edecek. Astrolog Rose Smith, 29 Ekim Pazar gününe denk gelen ekim dolunayının tipik bir dolunaydan daha güçlü olacağı konusunda uyardı.
“Yapmamız gereken en önemli şey değişimi kucaklamak!” diyen Smith, bunun kolay olmayacağını ekledi. Dolunayın beraberinde dönüşüm getireceğini söyleyen astrolog, “Pratik konular ve para daha önemli hale gelecek… Fiziksel zorluklar, lüks eşyalar veya gayrimenkul gibi maddi şeyler de önemlidir” dedi.
DEĞİŞİM YAKLAŞIYOR
Güneş ve ay tutulması arasında gerçekleşen ve geçiş dönemi olarak bilinen güçlü bir tezahür döneminde olduğumuzu ekleyen Smith’e göre, bu, insanlara tam olarak istediklerinin verileceği anlamına gelmiyor.
Smith sözlerine, “Bu dolunay ve Boğa Ay tutulması sırasında fikirlere çok fazla tutunmamak önemli, çünkü değişim yaklaşıyor. Havadaki bu değişiklik nihayet dünyaya indi. Her ne kadar zor görünse de, statükoyu korumaya çalışmaktansa bir akış yaratmak muhtemelen daha iyidir.” şeklinde devam etti.
Buna göre hafta sonu rahatsız geçebilir ancak değişiklikler etkisini gösterdikçe her şeyin yeniden yoluna girecek. Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burcunun sabit burçlar olması sebebiyle ayın etkilerini en güçlü şekilde hissedeceklerini söyleyen Smith, bu burçların işlerin nasıl olması gerektiği konusunda sabit fikirlere sahip olabileceğini söyledi.
“GEÇMİŞİ BIRAKIP GELECEĞE KUCAK AÇIN”
Smith, “Bu Ay tutulması, bu burçları sarsabilir. ‘Zorunluluklar’ hakkındaki eski fikirleri bırakın ve ‘olabilirlikler’ hakkında düşünmeye başlayın.”
“Geçmişi geride bırakıp geleceğe kucak açmanın zamanı geldi! Değişime direnmeyin, kabullenmenin tam zamanı. Bu ister kişisel ister iş ister dünya görüşlerimizde olsun, önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük değişikliklerle başa çıkmak zorunda kalacağız.”
“İçsel çalışmaya odaklanın, meditasyon yapın, bitiremeyeceğinizi bildiğiniz büyük görevlere odaklanmak yerine kendinizdeki küçük şeyleri çözmeye çalışın.” dedi. Pazar günkü Ay tutulmasının zamanlaması aynı zamanda geçmişi bırakmanın bir sinyali olarak da görülüyor.