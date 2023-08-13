Astrolog Meral Güven, bu sezon şampiyon olacak takımı açıkladı: Zirve değişiyor, iki yıl kalacaklar

Son üç yıldır bulunduğu tutarlı tahminlerle tanınan astrolog Meral Güven, yeni sezonda hangi takımın şampiyon olacağına dair öngörüsünü paylaştı.

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Astrolog Meral Güven, bu sezon şampiyon olacak takımı açıkladı: Zirve değişiyor, iki yıl kalacaklar - Resim: 1

Astrolog Meral Güven, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Astrolog Meral Güven, bu sezon şampiyon olacak takımı açıkladı: Zirve değişiyor, iki yıl kalacaklar - Resim: 2

Ünlü astrologun "Hangi takım 2023/2024 sezonunda şampiyon olur?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

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Astrolog Meral Güven, bu sezon şampiyon olacak takımı açıkladı: Zirve değişiyor, iki yıl kalacaklar - Resim: 3

Meral Güven sosyal medyada kısa sürede yayılan videoda "Bu sezon ve önümüzdeki sezon olmak üzere Fenerbahçe, iki yıl üst üste Süper Lig'de şampiyon olacak" dedi.

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Astrolog Meral Güven, bu sezon şampiyon olacak takımı açıkladı: Zirve değişiyor, iki yıl kalacaklar - Resim: 4

Güven daha önce yaptığı öngörüyü de hatırlattı. Ünlü astrolog, "Daha önce de Fenerbahçe iki yıl üst üste şampiyon olduktan sonra küçük bir ara verecek, ardından 7 yıl üst üste şampiyon olacak demiştim" ifadelerini kullandı.

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