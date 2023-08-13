Astrolog Meral Güven, bu sezon şampiyon olacak takımı açıkladı: Zirve değişiyor, iki yıl kalacaklar
Son üç yıldır bulunduğu tutarlı tahminlerle tanınan astrolog Meral Güven, yeni sezonda hangi takımın şampiyon olacağına dair öngörüsünü paylaştı.
Astrolog Meral Güven, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ünlü astrologun "Hangi takım 2023/2024 sezonunda şampiyon olur?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.
Meral Güven sosyal medyada kısa sürede yayılan videoda "Bu sezon ve önümüzdeki sezon olmak üzere Fenerbahçe, iki yıl üst üste Süper Lig'de şampiyon olacak" dedi.
Güven daha önce yaptığı öngörüyü de hatırlattı. Ünlü astrolog, "Daha önce de Fenerbahçe iki yıl üst üste şampiyon olduktan sonra küçük bir ara verecek, ardından 7 yıl üst üste şampiyon olacak demiştim" ifadelerini kullandı.