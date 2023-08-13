Astrolog Meral Güven, bu sezon şampiyon olacak takımı açıkladı: Zirve değişiyor, iki yıl kalacaklar

Güven daha önce yaptığı öngörüyü de hatırlattı. Ünlü astrolog, "Daha önce de Fenerbahçe iki yıl üst üste şampiyon olduktan sonra küçük bir ara verecek, ardından 7 yıl üst üste şampiyon olacak demiştim" ifadelerini kullandı.