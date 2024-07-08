Astrolog Dinçer Güner'dan Sekstil Uyarısı: Etkisi 2 Gün Sürecek!

Astrolojide etkili olan gezegenlerin ve yıldızların birbirleriyle oluşan açılarında bugün Merkür ile Jüpiter arasındaki sekstil açı etkisini gösterecek. Peki bu Merkür ile Jüpiter arasında sekstil açı nedir? İnsanlarda nasıl bir etkisi olacak? Astrolog Dinçer Güner sosyal medya hesabı X’ten açıkladı.

BEKLEDİĞİN İYİ HABERLER KAPIDA

Astrolog Dinçer Güner'in X platformundan “Beklediğin iyi haberler kapıda” başlığıyla yaptığı açıklama şu şekilde:

“Merkür ile Jüpiter arasında sekstil açı oluşacak. Etki süresi 2 gün. Öğrenme ve bilgi edinme isteğimiz artar, bu da eğitim, araştırma veya yeni beceriler kazanma gibi konularda büyük avantajlar sağlar. Yeni bir dil öğrenmek, bir kursa katılmak veya ilgi duyduğumuz alanlarda derinlemesine bilgi edinmek için ideal bir zamandır. Mutlu haberler alınıp- verildiği zamanlardır. Keyif verici bilgilere rahatlıkla ulaşabiliriz. İletişim konularında da oldukça şanslı ve başarılı olabiliriz. Fikirlerimizi ve düşüncelerimizi daha net ve etkili bir şekilde ifade edebilir, başkalarıyla kolaylıkla iletişim kurabiliriz. Bu dönemde, yazılı ve sözlü iletişimde başarı şansımız yüksek olur. Sunumlar, toplantılarda kendimizi daha rahat hissedebilir ve başkalarını ikna etme konusunda daha başarılı olabiliriz. Bu dönemde, uzun zamandır gitmek istediğimiz bir yeri ziyaret etmek veya yeni bir maceraya atılmak için fırsatlar bulabiliriz. Yeni iş fırsatları, yatırımlar veya ticari girişimler için uygun bir zaman olabilir.”