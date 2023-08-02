Asla yan yana gelmemeliler: Birbirinin kabusu olan burçlar açıklandı

KOÇ VE YENGEÇ

Koçlar, enerjik, cesur ve atılgan bir doğaya sahiptirler. Diğer yandan Yengeçler, duygusal, koruyucu ve aileye odaklıdırlar. Bu iki burç, farklı ihtiyaçlar ve eğilimler nedeniyle uyumsuzluk yaşayabilirler.