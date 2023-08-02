Asla yan yana gelmemeliler: Birbirinin kabusu olan burçlar açıklandı
Astrolojide kimi burçlar birbirini çok severken, kimileri pek de anlaşamazlar. Ancak bazıları var ki, onların yan yana gelmesi birbirleri için çok tehlikeli kabul ediliyor.
KOÇ VE YENGEÇ
Koçlar, enerjik, cesur ve atılgan bir doğaya sahiptirler. Diğer yandan Yengeçler, duygusal, koruyucu ve aileye odaklıdırlar. Bu iki burç, farklı ihtiyaçlar ve eğilimler nedeniyle uyumsuzluk yaşayabilirler.
Koçlar, çoğu zaman Yengeçlerin duygusal ihtiyaçlarına yeterince duyarlı olmayabilir ve Yengeçler de Koçların hızlı ve ani kararlarına ayak uydurmakta zorlanabilir.
İKİZLER VE BAŞAK
İkizler, sosyal, eğlenceli ve meraklı bir doğaya sahipken, Başaklar detaylara odaklanan, düzenli ve analitik bir yapıya sahiptirler.
İkizlerin değişken doğası, Başakların istikrar arayışıyla çatışabilir. İkizlerin ani kararları ve düzensizliği, Başakların düzen ve planlılık ihtiyacını karşılamakta zorlanmasına neden olabilir.