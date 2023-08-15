Asla susmuyorlar: Gevezelikte sınır tanımayan 3 burç açıklandı

Başak Burcu

Oldukça meraklı olan Başak insanları, yeni bilgiler edinmeye ve bu bilgileri farklı insanlarla paylaşmaya bayılırlar. Çevrelerinde düşük çeneli olarak da bilinen Başak burcu insanları, geveze olarak da adlandırılırlar. Çünkü kendilerine verilen sırları da çeneleri asla durmadığı için hemen başkalarıyla paylaşabiliyorlar. Ayrıca Başak burcu insanları çene çalmada öyle ustadır ki, onlardan şüphe etmek mümkün olmaz.