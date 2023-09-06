Asla sevgili olunmaması gereken 4 burç açıklandı: Onlarla anlaşmak neredeyse imkansız
Bu burçlarla sevgili olmadan önce bir kez daha düşünün. Hayatı size zindan edebilirler.
Duygusal ilişkilerde, bazen siz ne kadar çabalarsanız da karşı tarafın değişmeyen özellikleri yüzünden bir sonuca varmayabilirsiniz. Bazı çiftler çok iyi anlaşırken bazı çiftler uyumsuzluk içerisinde hiç anlaşamıyorlar. Bu noktada karşı tarafı iyi tanımak ve astrolojiden yararlanarak kişinin burç özelliklerine bakmak fayda sağlayabiliyor. İşte asla sevgili olunmaması gereken 4 burç ve özellikleri...
ASLA SEVGİLİ OLUNMAMASI GEREKEN 4 BURÇ
1.Yay
Düzenlerini asla bozmak istemezler. Beraber yaşamak ya da evlenmek gibi bir düşünceniz varsa asla yanaşmayacaktır. Sizden sürekli kendi düzenlerine ayak uydurmanızı beklerler ama rahatları sarsılacaksa tek bir adım bile atmazlar.
2.İkizler
İlişkide işler ciddileşince enerjisi düşük bir insana dönüşürler. Muhtemelen sizin tek elinizle yapacağınız işlerle uğraşıp, tükendiklerini iddia ederler. Her şeyi sizden beklerler. Oturdukları yerden yemekleri önlerine gelsin, faturalarını sihirli eller ödesin isterler. Hayatın gerçeklerini kabul etmekten de kaçınırlar.
3.Aslan
Aslan burçları özellikle ilişkilerde fazla bencil davranabilir. Sürekli kendi dediklerinin yapılmasını ve hayatın onların etrafında dönmelerini ister. Bu durum karşı taraf için bir süre sonra çekilmez bir hal alabilir. Aslan burçları bir ortamda tüm ilginin üzerinde olmasını çok sever. İlgi çekmek için siz fark etmeden elinden geleni yapar. Aslan burcu olan kişilerin bu tavrı bir süre sonra sizi rahatsız edebilir.