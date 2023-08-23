Asla kötülük düşünmeyen burçlar belli oldu
Kalbinde bir dirhem kötülük barındırmayan burçlar belli oldu. Bu burçlar yaşamları boyunca her zaman iyilik için mücadele ediyor. İşte bebek kadar masum olan o burçlar...
Burçlar dünyasında en masum özellikleriyle ön plana çıkan burçlar belli oldu. Gökyüzünde yaşanılan olayların tamamı burçlar üzerinde bir takım değişimlerin oluşmasına neden olurken, burçlar arasında bir takım ortak özellikler de bulunmaktadır.
Bu ortak özelliklerden bir tanesi de şüphesiz kalbinde asla kötülük barındırmayan burçlarda gizlidir. Bu burçlar kalbinde asla kötülük barındırmazken bebekler kadar masum olabiliyorlar. İşte o burçlar...
Terazi burcu
23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğan ve hava elementine sahip olan kişiler terazi burcudur. Terazi burçları genel özellikleri itibarıyla gelgitli davranışlarıyla ön planda olan ve hemen hemen her konuyu mantık çerçevesinde halledebileceğini düşünen kişilerdir.
Terazi burçları parayı seven ve parayı yürütmeyi seven bir yapıda olurlarken insan iletişiminde dengeyi kurmaya her zaman özen gösterir. Dış görünüşe önem veren terazi burcu her zaman barış içerisinde yaşamayı diler. Herkese karşı iyi niyet besleyen teraziler, kimse için kötülük düşünmezler.