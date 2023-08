Asla kötülük düşünmeyen burçlar belli oldu

Terazi burçları parayı seven ve parayı yürütmeyi seven bir yapıda olurlarken insan iletişiminde dengeyi kurmaya her zaman özen gösterir. Dış görünüşe önem veren terazi burcu her zaman barış içerisinde yaşamayı diler. Herkese karşı iyi niyet besleyen teraziler, kimse için kötülük düşünmezler.