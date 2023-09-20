Aşkta yüzleri gülmüyor: Uzun ilişkiler kuramayan 5 burç açıklandı
Astrolojide bazı burçlar yeni kişiler tanırken alışmakta zorlanabiliyor ve bu nedenle hem aşkta yüzleri gülmüyor hem de uzun ilişkiler kuramıyorlar.
KOÇ BURCU
Koç, doğası gereği bağımsız ve maceracıdır. Coşkuları ve enerjileri muhteşemdir ancak sabır konusunda zorluk yaşayabilirler ve derinlemesine düşünmeden ilişkilere atılabilirler.
Bu dürtüsel davranış, kalıcı ve istikrarlı ilişkiler kurmada zorluklara yol açabilir.
BOĞA BURCU
Boğa genellikle çok sadık ve kendini adamış ortaklardır. Ancak inatçılıkları ve değişime karşı dirençleri bazen aşkta zorluklar yaratabilir.
Yeni koşullara uyum sağlamada veya çatışmalar ortaya çıktığında uzlaşmada zorluk yaşayabilirler.