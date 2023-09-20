Aşkta yüzleri gülmüyor: Uzun ilişkiler kuramayan 5 burç açıklandı

Astrolojide bazı burçlar yeni kişiler tanırken alışmakta zorlanabiliyor ve bu nedenle hem aşkta yüzleri gülmüyor hem de uzun ilişkiler kuramıyorlar.

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Aşkta yüzleri gülmüyor: Uzun ilişkiler kuramayan 5 burç açıklandı - Resim: 1

KOÇ BURCU

Koç, doğası gereği bağımsız ve maceracıdır. Coşkuları ve enerjileri muhteşemdir ancak sabır konusunda zorluk yaşayabilirler ve derinlemesine düşünmeden ilişkilere atılabilirler.

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Aşkta yüzleri gülmüyor: Uzun ilişkiler kuramayan 5 burç açıklandı - Resim: 2

Bu dürtüsel davranış, kalıcı ve istikrarlı ilişkiler kurmada zorluklara yol açabilir.

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Aşkta yüzleri gülmüyor: Uzun ilişkiler kuramayan 5 burç açıklandı - Resim: 3

BOĞA BURCU

Boğa genellikle çok sadık ve kendini adamış ortaklardır. Ancak inatçılıkları ve değişime karşı dirençleri bazen aşkta zorluklar yaratabilir.

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Aşkta yüzleri gülmüyor: Uzun ilişkiler kuramayan 5 burç açıklandı - Resim: 4

Yeni koşullara uyum sağlamada veya çatışmalar ortaya çıktığında uzlaşmada zorluk yaşayabilirler.

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