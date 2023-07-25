Aşk, para, mutluluk onlarla: Ağustos ayının en şanslı 4 burcu açıklandı

YAY BURCU

“Kainatın bir burcu olsaydı kesinlikle yay olurdu” sözünü hep duymuşsunuzdur. Yay burçları, ağustos ayında da iyimserliklerinden bir şey kaybetmeyecek. Çok bekledikleri para ve aşk konusunda şans bekledikleri kapıyı artık çalacak. Yayların sabırlı davranarak adım atması gerekiyor.