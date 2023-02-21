Aşk konusunda en yeteneksiz 3 burç: Tüm ilişkileri hüzünle sonlanıyor

YENGEÇ (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

Sevmeyi ve sevilmeyi hayatının odak merkezi haline getiren Yengeç burcu sürekli fazlasını ister ve fazlasını vermeye çalışır. Yengeç burcu bu açıdan çok yorucudur. Yengeç burçları takıntı haline getirdiği her şey düzelmeyene kadar partnerine nefes dahi almaz.