Aşk çileye dönüşüyor: Asla birlikte olmaması gereken burçlar açıklandı

İKİZLER VE AKREP

Uyumsuz burçlar dendiğinde ilk akla gelen eşleşmeler arasında yer alan Akrep ve İkizler için aşk yaşamak, adeta bir eziyettir. Zihni daima meşgul olan ve duygularını uçlarda yaşayan İkizler, gizemli ve ketum bir yaşam biçimini benimseyen akrepleri fazlasıyla korkuturlar.