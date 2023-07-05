Aşk çileye dönüşüyor: Asla birlikte olmaması gereken burçlar açıklandı

Aşk, kendinize uygun bir partner bulduğunuzda size bir masalın içindeymişsiniz gibi hissettirebilir. Fakat size tamamen zıt biriyle birlikte olduğunuzda, her şey tepetaklak olabilir.

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Aşk çileye dönüşüyor: Asla birlikte olmaması gereken burçlar açıklandı - Resim: 1

Aşk, kendinize uygun bir partner bulduğunuzda size bir masalın içindeymişsiniz gibi hissettirebilir; ancak bazı burçlar bir araya geldiğinde aşk işkenceye dönüşebiliyor.

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Aşk çileye dönüşüyor: Asla birlikte olmaması gereken burçlar açıklandı - Resim: 2

BOĞA VE KOVA

Özgür ruhlu Kovalar, sanatsal aktiviteler yapmaktan keyif alırlar, bu nedenle de genellikle entelektüel birikimi olan insanlara çekilirler. 

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Aşk çileye dönüşüyor: Asla birlikte olmaması gereken burçlar açıklandı - Resim: 3

Boğalar ise daha faydacı bir yaşam biçimini benimser ve zaman kaybı bulduğu şeylerden uzak dururlar. Boğalar oldukça pratikken, hayalperest Kovalar, daha ağır hareket ederler.

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Aşk çileye dönüşüyor: Asla birlikte olmaması gereken burçlar açıklandı - Resim: 4

İKİZLER VE AKREP

Uyumsuz burçlar dendiğinde ilk akla gelen eşleşmeler arasında yer alan Akrep ve İkizler için aşk yaşamak, adeta bir eziyettir. Zihni daima meşgul olan ve duygularını uçlarda yaşayan İkizler, gizemli ve ketum bir yaşam biçimini benimseyen akrepleri fazlasıyla korkuturlar.

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