Aşk çileye dönüşüyor: Asla birlikte olmaması gereken burçlar açıklandı
Aşk, kendinize uygun bir partner bulduğunuzda size bir masalın içindeymişsiniz gibi hissettirebilir. Fakat size tamamen zıt biriyle birlikte olduğunuzda, her şey tepetaklak olabilir.
Aşk, kendinize uygun bir partner bulduğunuzda size bir masalın içindeymişsiniz gibi hissettirebilir; ancak bazı burçlar bir araya geldiğinde aşk işkenceye dönüşebiliyor.
BOĞA VE KOVA
Özgür ruhlu Kovalar, sanatsal aktiviteler yapmaktan keyif alırlar, bu nedenle de genellikle entelektüel birikimi olan insanlara çekilirler.
Boğalar ise daha faydacı bir yaşam biçimini benimser ve zaman kaybı bulduğu şeylerden uzak dururlar. Boğalar oldukça pratikken, hayalperest Kovalar, daha ağır hareket ederler.
İKİZLER VE AKREP
Uyumsuz burçlar dendiğinde ilk akla gelen eşleşmeler arasında yer alan Akrep ve İkizler için aşk yaşamak, adeta bir eziyettir. Zihni daima meşgul olan ve duygularını uçlarda yaşayan İkizler, gizemli ve ketum bir yaşam biçimini benimseyen akrepleri fazlasıyla korkuturlar.