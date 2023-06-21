Aşık olduğunu söylemekten korkan 5 burç açıklandı

Duygularınızı aşık olduğunuz kişiye ifade etmek çok kolay olmayabilir. Cesur olmak ve o kişi hakkında hissettiklerinizi dile getirecek cesarete sahip olmak büyük bir iştir ve kimse bu göreve hazır olamaz.

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Aşık olduğunu söylemekten korkan 5 burç açıklandı - Resim: 1

Bazı insanlar duygularını ifade etmek konusunda çok başarılı değildir. Duygularını ifade etmekten çok korkarlar. Çünkü kalplerinin kırılmasından endişe duyarlar. 

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Aşık olduğunu söylemekten korkan 5 burç açıklandı - Resim: 2

YENGEÇ BURCU 

Yengeçler, hassasiyetleri ve güçlü duygusal derinlikleriyle tanınırlar. Ancak, reddedilme veya incinebilirlik korkusu nedeniyle gerçek duygularını açığa vurma konusunda temkinli davranabilirler.

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Aşık olduğunu söylemekten korkan 5 burç açıklandı - Resim: 3

Koruyucu doğaları genellikle duygusal duvarlar inşa etmelerine yol açar, bu da onların duygularını açıkça itiraf etmelerini zorlaştırır.

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Aşık olduğunu söylemekten korkan 5 burç açıklandı - Resim: 4

BAŞAK BURCU 

Analitik ve pratik olma eğilimindedirler, duygulardan çok mantığa güvenmeyi tercih ederler. 

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