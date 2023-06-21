Aşık olduğunu söylemekten korkan 5 burç açıklandı
Duygularınızı aşık olduğunuz kişiye ifade etmek çok kolay olmayabilir. Cesur olmak ve o kişi hakkında hissettiklerinizi dile getirecek cesarete sahip olmak büyük bir iştir ve kimse bu göreve hazır olamaz.
Bazı insanlar duygularını ifade etmek konusunda çok başarılı değildir. Duygularını ifade etmekten çok korkarlar. Çünkü kalplerinin kırılmasından endişe duyarlar.
YENGEÇ BURCU
Yengeçler, hassasiyetleri ve güçlü duygusal derinlikleriyle tanınırlar. Ancak, reddedilme veya incinebilirlik korkusu nedeniyle gerçek duygularını açığa vurma konusunda temkinli davranabilirler.
Koruyucu doğaları genellikle duygusal duvarlar inşa etmelerine yol açar, bu da onların duygularını açıkça itiraf etmelerini zorlaştırır.
BAŞAK BURCU
Analitik ve pratik olma eğilimindedirler, duygulardan çok mantığa güvenmeyi tercih ederler.