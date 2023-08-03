Aldatılmak istemiyorsanız bu 3 burçtan vazgeçmeyin: İşte en sadık erkek burçları

BOĞA BURCU (21 NİSAN-20 MAYIS)

Boğa burcu erkekleri ilişkilerde sadakate çok önem verir. Partnerleri güvenlerine ihanet edecek bir şey yaptıysa, onları hemen terk ederler. Sevdiği kadına nasıl güven verebileceğini iyi bilir.