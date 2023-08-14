Ah ettikleri kişilerin hayatı değişiyor! Bu burçların ahını sakın almayın...
Onların gönlünü hoş etmek veya kaçmak tek çözüm olabilir. Ah etmek onlar için sıradan bir şeyden öteye gidemez. İşte hayatı değiştiren ahları ile tanınan bu burçlar...
BAŞAK BURCU
Başak burçları kem gözleriyle dahi yollarınızı değiştirebilirler. Kendilerine karşı yapılan her yanlışı unutmazlar, aşk hayatlarında bir yanlışlık yapılırsa, karşıdaki kişinin aşk hayatının sonu gelebilir.
Başak burcuyla zıtlaşmamak, onlardan alınan ahlardan korunmanın tek yoludur.
BALIK BURCU
Balık burcu, her zaman sabırlı ve temkinli olmalarına rağmen bir kez sinirlendiklerinde artık geri dönüşü yoktur. Ahlarının etkisi sinsi ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar. Aldatılma veya yüz üstü bırakılma gibi durumlar, onların ah etmelerine sebep olabilir. Bu ahlarla başa çıkmak, hayatta kalmanın yegâne yolu olabilir.
Bu burçlar ahlarının etkisiyle korku salarlar ancak her durumda başa çıkmak mümkündür.