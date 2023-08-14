Ah ettikleri kişilerin hayatı değişiyor! Bu burçların ahını sakın almayın...

BALIK BURCU

Balık burcu, her zaman sabırlı ve temkinli olmalarına rağmen bir kez sinirlendiklerinde artık geri dönüşü yoktur. Ahlarının etkisi sinsi ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar. Aldatılma veya yüz üstü bırakılma gibi durumlar, onların ah etmelerine sebep olabilir. Bu ahlarla başa çıkmak, hayatta kalmanın yegâne yolu olabilir.