ABB'den burç yorumu: Yengeç, terazi, başak, koç, balık, boğa, aslan, ikizler, oğlak, kova ve akrep burçları sizler için neler var?
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), metroya binen yurttaşlar için burç yorumu hazırladı. Metroya binen yurttaşlar; yengeç, terazi, başak, koç, balık, boğa, aslan, ikizler, oğlak, kova ve akrep burç yorumlarıyla karşılaştı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şehrin kaosu ve ülke gündeminin yarattığı stresi bir nebze azaltmak için yüzleri güldüren bir işi imza attı.
ABB, metro tutacaklarına astıkları gülümseten yazılarda bu defa burçlar yer aldı.
İşte ABB'nin hazırladığı yengeç, terazi, başak, koç, balık, boğa, aslan, ikizler, oğlak, kova ve akrep burç yorumları:
Yengeç burcu için: Enerciii,