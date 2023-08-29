ABB'den burç yorumu: Yengeç, terazi, başak, koç, balık, boğa, aslan, ikizler, oğlak, kova ve akrep burçları sizler için neler var?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), metroya binen yurttaşlar için burç yorumu hazırladı. Metroya binen yurttaşlar; yengeç, terazi, başak, koç, balık, boğa, aslan, ikizler, oğlak, kova ve akrep burç yorumlarıyla karşılaştı.

Burç Burç Yorumları
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ABB'den burç yorumu: Yengeç, terazi, başak, koç, balık, boğa, aslan, ikizler, oğlak, kova ve akrep burçları sizler için neler var? - Resim: 1

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şehrin kaosu ve ülke gündeminin yarattığı stresi bir nebze azaltmak için yüzleri güldüren bir işi imza attı.

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ABB'den burç yorumu: Yengeç, terazi, başak, koç, balık, boğa, aslan, ikizler, oğlak, kova ve akrep burçları sizler için neler var? - Resim: 2

ABB, metro tutacaklarına astıkları gülümseten yazılarda bu defa burçlar yer aldı.

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ABB'den burç yorumu: Yengeç, terazi, başak, koç, balık, boğa, aslan, ikizler, oğlak, kova ve akrep burçları sizler için neler var? - Resim: 3

İşte ABB'nin hazırladığı yengeç, terazi, başak, koç, balık, boğa, aslan, ikizler, oğlak, kova ve akrep burç yorumları:

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ABB'den burç yorumu: Yengeç, terazi, başak, koç, balık, boğa, aslan, ikizler, oğlak, kova ve akrep burçları sizler için neler var? - Resim: 4

Yengeç burcu için: Enerciii,

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