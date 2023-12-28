500 yıl önce söylemişti: Nostradamus'un 2024 kehanetleri ortaya çıktı!

Bazı yorumcular bunu, kaçınılmaz olarak Çin'e ve denizdeki olası bir çatışmaya bir gönderme olarak görürken Sky History, NATO'nun da dahil olabileceğini geniş bir deniz savaşı şeklinde yorumluyor.

Çin'in, dünyanın en büyük donanmasına sahip olduğu düşünüldüğünde, bu dizeler daha anlamlı hale geliyor.