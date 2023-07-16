4 burcun 1.5 yıllık sınavı yarın bitiyor: Şimdi sıra onlarda, kadersel olaylar, büyük değişimler kapıda
Yarın (17 Temmuz) yılın en önemli astrolojik olaylarından biri gerçekleşecek. Güney ve Kuzey Ay Düğümleri Boğa – Akrep aksından çıkıp Koç – Terazi aksına geçiyor. Peki, burçlar gelişmeden nasıl etkilenecek?
Ay düğümleri, Ay’ın Güneş etrafındaki yörüngesiyle Güneş’in yörüngesinin kesiştiği noktalardır. Astrolojik açıdan ruhun izlediği yolu gösterdiklerine inanılır.
Her 18 ayda bir burç değiştirerek, gelecek 1,5 yılda kaderin nasıl şekilleneceği hakkında bilgi verirler. Kuzey ve güney olmak üzere iki Ay düğümü vardır. Bunlar Güneş ve Ay tutulmalarıyla bağlantılıdır.
Kuzey ay düğümü gelişim alanlarına; güney Ay düğümü de korkular, kayıplar, zorluklar ve sınavlara işaret eder. Bu nedenle bir tutulma kuzey tarafına düştüğünde daha iyicil bir şekilde çalışırken güney tarafında gerçekleştiğinde ciddi zorlanmaların ve kayıpların yaşanacağını düşündürür.
Son 1,5 yıldır tutulmaların kuzey ucu Boğa’da, güney ucu Akrep burcunda gerçekleşiyordu.
KRİTİK TARİH: 17 TEMMUZ
17 Temmuz günü Ay düğümleri artık Boğa/Akrep aksından çıkıyor. Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarının 1,5 yıllık sınavı bitiyor.
2021 Kasım’dan beri bu dört burç önemli yol ayrımlarından geçti, bu süreçte seçimleri kaderlerini belirledi ve farklı farklı imtihanlarla karşılaştı. Bu döngü artık son buluyor. Sıra diğer dört burca geçiyor.
17 Temmuz 2023 tarihinde Ay düğümleri Koç – Terazi aksına geçecek ve 2025 yılına kadar burada kalacak. Kuzey Ay düğümü Koç burcunda, Güney Ay Düğümü ise Terazi burcunda bulunacak.
Bu astrolojik olay, Terazi, Koç, Yengeç ve Oğlak burcunu kadersel olarak etkileyecek.