4 burcun 1.5 yıllık sınavı yarın bitiyor: Şimdi sıra onlarda, kadersel olaylar, büyük değişimler kapıda

Ay düğümleri, Ay’ın Güneş etrafındaki yörüngesiyle Güneş’in yörüngesinin kesiştiği noktalardır. Astrolojik açıdan ruhun izlediği yolu gösterdiklerine inanılır.

Her 18 ayda bir burç değiştirerek, gelecek 1,5 yılda kaderin nasıl şekilleneceği hakkında bilgi verirler. Kuzey ve güney olmak üzere iki Ay düğümü vardır. Bunlar Güneş ve Ay tutulmalarıyla bağlantılıdır.