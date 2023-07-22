4 burca kötü haber: Retroda felaketler sizi bekliyor!
Venüs retrosuna saatler kaldı. Özellikle bazı burçlar Venüs retrosundan oldukça fazla etkilenecek. Bu retroyu yoğun deneyimleyecek 4 burç da belli oldu. İşte o burçlar...
22 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan Venüs retrosu, birçok burcu etkisi altına alacak ve özellikle Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçları üzerinde 40 gün boyunca önemli etkileri olacak. Bu burçlardaki bireyler, Venüs retrosunun etkisiyle bazı zorluklarla karşılaşabilirler.
BOĞA
Özellikle yükselen burcu Boğa olanlar, Venüs retrosundan daha fazla etkilenecekler. Bu süreçte hayatlarının geriye döndüğünü hissedebilirler ve çözüme ulaşmamış çatışmalarıyla yüzleşebilirler. Ev ve aile hayatlarında da bazı zorluklarla karşılaşabilirler. Bu dönemde ilişkilerine daha fazla önem verecekler ve kişisel bağları güçlendirmek için çaba harcayacaklar.
ASLAN
Aslan burcu, Venüs retrosunun etkisinden dolayı kimlik ve öz güvenleriyle ilgili kafa karışıklığı yaşayabilirler. Reddedilmenin benlik duygusunu olumsuz yönde etkilemesine izin verme eğiliminde olabilirler. Bu dönemde özgüven sorunlarını çözmek ve sağlıklı iletişim kurmak için çaba harcayacaklar.
AKREP
Yükselen ya da güneş burcu Akrep olanlar, Venüs retrosunun kariyer hedeflerini ve profesyonel konumlarını etkileyeceğini görebilirler. Bu dönemde iş hayatları ve imajları üzerinde bazı soruların cevaplarını bulacaklar ve kariyerlerinde bazı değişiklikler yapma ihtiyacı duyabilirler.