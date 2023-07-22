4 burca kötü haber: Retroda felaketler sizi bekliyor!

BOĞA

Özellikle yükselen burcu Boğa olanlar, Venüs retrosundan daha fazla etkilenecekler. Bu süreçte hayatlarının geriye döndüğünü hissedebilirler ve çözüme ulaşmamış çatışmalarıyla yüzleşebilirler. Ev ve aile hayatlarında da bazı zorluklarla karşılaşabilirler. Bu dönemde ilişkilerine daha fazla önem verecekler ve kişisel bağları güçlendirmek için çaba harcayacaklar.