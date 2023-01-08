2023'te onlara para akacak: İşte zengin olma ihtimali en yüksek 6 burç ve şanslı tarihler

Güç ve dönüşüm gezegeni olan Pluto, baharın büyük bir bölümünü 23 Mart'tan 11 Haziran'a kadar geleceğe yönelik sabit hava burcu Kova burcunda geçirecek ve neler olabileceğine dair kısa bir bakış sunacak. Kova'nın bu etkisi teknoloji işine girenlerin ya da teknolojik dönüşüm yaşayanların zengin olmasını sağlayabilir.

Sıkı çalışmanın gezegeni görev yöneticisi Satürn, 7 Mart'tan 24 Mayıs 2025'e kadar mistik değişken su burcu Balık'ta hareket ediyor, bu da ruhsal arayışlar etrafında çok fazla ruh araştırması ve başkaları için empati kurmayı gerektirecek.