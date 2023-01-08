2023'te onlara para akacak: İşte zengin olma ihtimali en yüksek 6 burç ve şanslı tarihler
Yavaş, istikrarlı bir yaklaşım kulağa çok hoş gelmeyebilir ancak bu yıl zenginliğin anahtarı bu. Bununla birlikte gökyüzü bazı burçlara göz kırpıyor. Onlara bol bol para akacak.
Büyütme etkisine sahip bolluk gezegeni Jüpiter, 16 Mayıs - 25 Mayıs 2024 tarihleri arasında sabit dünya burcu olan Boğa burcunda hareket edecek.
Jüpiter'de bir yıldan uzun süre kalacak olan Boğa, bu tarihlerden sonra birçok kişi için bolluğun, lüksün kapısını aralayacak. Jüpiter tamamen Boğa burcunda geri hareket ederken, mali hedeflerimizi gerçekleştirmek için iyi ve uzun bir zamanımız olacak.
Güç ve dönüşüm gezegeni olan Pluto, baharın büyük bir bölümünü 23 Mart'tan 11 Haziran'a kadar geleceğe yönelik sabit hava burcu Kova burcunda geçirecek ve neler olabileceğine dair kısa bir bakış sunacak. Kova'nın bu etkisi teknoloji işine girenlerin ya da teknolojik dönüşüm yaşayanların zengin olmasını sağlayabilir.
Sıkı çalışmanın gezegeni görev yöneticisi Satürn, 7 Mart'tan 24 Mayıs 2025'e kadar mistik değişken su burcu Balık'ta hareket ediyor, bu da ruhsal arayışlar etrafında çok fazla ruh araştırması ve başkaları için empati kurmayı gerektirecek.
Ve Venüs'ü aşk ve ilişkilerin gezegeni olarak düşünürken, aynı zamanda zenginliği ve finansal rahatlığı nasıl geliştirdiğimizi denetler. 23 Temmuz - 4 Eylül arasında Venüs, 19 Aralık 2021'den 29 Ocak 2022'ye kadar ilk kez geri gidiyor. Bu sefer, hangi kazanç fırsatlarını yeniden değerlendirmeye yardımcı olabilecek sabit ateş burcu Aslan'da bir geri dönüş yapacak.
Peki, gezegenlerin tüm bu etkileri hangi burçlara para akmasına neden olacak?
İşte Posta gazetesinde yer alan derlemeye göre 2023'te zengin olma olasılığı en yüksek 6 burç: