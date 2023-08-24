2023 Yılının en sevilmeyen 3 burcu belli oldu
2023 yılının en sevilmeyen 3 burcu belli oldu. Bu burçlar ne yapsalar da asla sevilmiyorlar. İşte 2023 yılının sevilmeyen o burçları...
Burçlar dünyasında 2023 yılı itibarıyla sevilmeyen burçlar listesi açıklandı. O listede oldukça aşina olduğumuz burçlar yer alırken, konuya ilişkin tüm detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu burçlar 2023 yılında asla sevilmiyor ve kendilerini sürekli olarak bir çatışma içerisinde buluyor. İşte 2023 yılının sevilmeyen o burçları..
Başak burcu
23 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasında doğan ve toprak elementine sahip olan kişiler başak burcudur. Başak burcu genel özellikleri itibarıyla hemen hemen her konuda başarılı olmayı dileyen ve başarılı olabilmek içinde ellerinden gelen tüm çabayı sarf eden kişilerdir.
Başak burçları her konuda bilgisi olduğunu iddia etmeleri dolayısıyla çoğu zaman sevilmeyen burçlar grubunda yer alırken, detaycı ve titiz davranışları çoğu zaman iletişim seviyelerinin düşmesine neden olmaktadır.
Akrep burcu
23 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında doğan ve su elementine sahip olan kişiler akrep burcudur. Akrep burçları genel özellikleri itibarıyla her zaman kendi söylediğinin gerçekleşmesini dileyen ve çevresinde bulunan tüm insanların kendi sözlerine ilgi duymasını dileyen kişilerdir.