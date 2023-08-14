15 Ağustos'tan sonra mutluluktan uçacak burçlar belli oldu

İKİZLER BURCU

İkizler burcunda doğduysanız, Ağustos ayının ikinci yarısında çok olumlu duyguların olduğu bir dönem sizi bekliyor. İkizler çok eğlenecek dışarı çıkacaklar, seyahat edecekler ve hobilerle meşgul olacaklar, bu da kendilerini özgür ve sakin hissetmelerine yardımcı olacak.