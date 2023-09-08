12 burçtan sadece 3'ü çok şanslı: İşte o burçlar

YAY BURCU

Yay burçlarının yönetici gezegeni, her zaman iyi şans, cömertlik ve bolluk ile ilişkilendirilen Jüpiter'dir. Yay için hayatın kendisi paha biçilmez deneyimler ve maceralardan oluşan zengin bir duvar halısıdır. Yay, sadece zodyakın en iyimser işareti olarak kendi şansını yaratır. Olumsuz durumların bile iyi hallerini görebilmeyi başarırlar.