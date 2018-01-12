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12.01.2018 21:55

Aslı Enver'den kötü haber!

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Aslı Enver'den kötü haber!
Star TV’deki İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya karakterini oynayan Aslı Enver, evde düşüp dizini incitti.

Enver, yaşadığı kaza sonrası üç gün sete gidemedi ve çekilmesi gereken sahneleri ertelendi. Öte yandan Enver, önceki günlerde de Hande Erçel açıklamasıyla gündeme gelmişti. Aslı Enver'in, 'Demet Akbağ-Hande Erçel' polemiğinin hatırlatılması üzerine "Hande'yi tanımıyorum" dediği iddia edilmişti.

Oyuncu, önceki gün yaptığı açıklamada, sözlerinin çarpıtıldığını dile getirdi. Bir yanlış anlama olduğunu vurgulayan 33 yaşındaki Aslı Enver, "Çok üzüldüm. Sözlerim yanlış anlaşıldı. Kendisine telefon açıp bunu açıkladım, o da beni anladı. Hiçbir sorunumuz yok, öpüştük koklaştık" dedi.

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