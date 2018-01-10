Aslı Enver'den Hande Erçel iddialarına yanıt

Oyuncu Aslı Enver meslektaşı Hande Erçel ile sözlerinin çarpıtıldığını ifade etti.

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'in başrol oyuncusu Aslı Enver'in, 'Demet Akbağ-Hande Erçel polemiği'nin hatırlatılması üzerine "Hande'yi tanımıyorum" dediği iddia edilmişti. Ntv'nin haberine göre önceki akşam “En Beğenilen Marka Yüzü Özel Ödülü”nün sahibi olan Enver, yaptığı açıklamada sözlerinin çarpıtıldığını dile getirdi.

Bir yanlış anlama olduğunu belirten 33 yaşındaki Enver “Çok üzüldüm. Benim sözlerim yanlış anlaşıldı. Kendisine de telefon açıp bunu açıkladım, o da beni anladı. Hiçbir sorunumuz yok, öpüştük koklaştık” dedi.

Erçel Star TV ekranlarında yayınlanan Siyah İnci'de Hazal karakterine hayat veriyor.