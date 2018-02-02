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02.02.2018 11:10

Askerlik süresi 18 aya mı çıktı? Belli oldu...

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Askerlik süresi 18 aya mı çıktı? Belli oldu...
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapıldığı açıklanan o açıklamayla ilgili son dakika gelişmesi.

Genelkurmay Başkanlığı, Hürriyet'te Uğur Ergan imzasıyla yayımlanan ve zorunlu askerliğin 18 aya uzatıldığına yönelik haberi yalanladı.

Hürriyet, Genelkurmay'ın yalanlamasını yayınladığı haberinde "Siber saldırı sonucu e-posta sisteminin hacklendiği iddiası araştırılıyor" ifadesini kullandı.

"Lütfen haberlerimizde dikkat edelim" diyen Genelkurmay, "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir'' açıklamasında bulundu.

GAZETECİDEN AÇIKLAMA: TRT EKRANINA ÇIKINCA…

Haberde imzası bulunan Uğur Ergan, konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Sabah saatlerinde bana da Genelkurmay’dan WhatsApp yoluyla Genelkurmay antetli yazı geldi. Ancak ne yazının üzerinde ne de daha sonra bunun sahte bir açıklama olduğuna dair uyarıcı herhangi bir ibare bana iletilmiş değildi. Hürriyet ile birlikte TRT ve bazı gazetelere de giden Genelkurmay Başkanlığı antetli yazıyla ilgili sahtedir uyarısı yer almadığı için haberin resmi bir açıklama olduğu değerlendirildi. Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri de benim WhatsApp ve e-mailime gönderildiğini söylemelerine rağmen uyarı yazısının gitmediğini doğruladı. Haber internet sitelerine ve TRT ekranlarına çıkınca Genelkurmay Başkanlığı söz konusu metnin sahte olduğunu acilen telefonla bildirip internetten kaldırılmasını istedi." 

Hürriyet'te Uğur Ergan imzasıyla çıkan 'Askerlik uzadı' haberi.

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