ASKERİYEYE AT ETİ SATANLAR YARGIDA

Askeriyeye at eti satılması skandalına dair haberimin 29 Mart 2017 tarihinde yayınlanmasında sonra Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattı. Pınarsan firmasının Sahip ve Genel Müdürü savcılık tarafından “tutuklanma talebi” ile Gölcük Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Ancak Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı Kocaeli Sulh Ceza Mahkemesine itiraz ederek bu iki kişinin tutuklanmalarını yeniden talep etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman askerlerine hileli gıda ürünleri satıldığına dair haberlerim medyada ve kamuoyunda geniş yer buldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HABERİMİZİ DOĞRULADI

Askeriyeye at eti satıldı haberim CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bir soru önergesi ile Milli Savunma Bakanına sordu.

Bakan Nurettin Canikli, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için 12.500 kg Kavurma Tipi Kutulanmış Et Konservesi tedariği kapsamında; MSB Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığınca 08 Ekim 2015 tarihinde Pınarsan İnş. Nak. San. ve Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmıştır. Kavurmanın 8.950 kg'ı sorunsuz tüketilmiş, ancak kalan 5.550 kg için muhtelif zamanlarda kapak açıldığında koku geldiğinin tespiti üzerine, yüklenici firmadan ürünleri değiştirmesi talep edilmiştir. Yüklenici firma tarafından yeni getirilen kavurmalar serolojik analizler için Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiş, yapılan analizler sonucunda 4.050 kg kavurmada at eti tespit edilmiştir” diyerek haberimizi doğruladı.

Bakan Canikli, “Ayrıca dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma sebebiyle Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.

Pınarsan İnşaat Nakliye Sanayi ve Limited Şirketi'nin diğer birliklerle yaptığı tedarik sözleşmelerinin tamamı (24 adet) 10 Eylül 2017 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından fesih edildi.

ASKERİYEYE YAĞLI KAZIK DA YARGIYA GİDECEK Mİ?

Askeriyeye at eti satılması skandalına dair 29 Mart 2017 tarihli haberimden sonra Askeriyeye Yağlı Kazık skandalını 22 Aralık 2017 tarihinde yazdım.

Haberimi özetleyeyim:

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 1.100 Tonluk (Bin Yüz Ton) Riviera Zeytinyağı ihalesindeki ürünler hayvan küspesinde kullanılan yağ çıktı.

Askeriyeye 8 ay önce teslim edilen ve yarısı tüketilen bin 100 ton Riviera Zeytinyağı yerine küspe yağı satan 5 ayrı firma kazandığı ihale sonucunda kilosu yaklaşık 16 liradan toplam 17 milyon 600 bin lirayı cebine indirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 8 ay önce Ankara, İstanbul, İzmir, İstanbul, Erzurum ve Niğde Bor'da 1.100 Ton (Bin Yüz Ton) Riviera Zeytinyağı ihalesi yaptı. İhaleyi 5 ayrı firma kazandı.

Riviera Zeytinyağları kısa süre sonra bu illerdeki MSB Tedarik Bölge Başkanlıklarına teslim edildi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının askeri birliklerine dağıtımı yapıldı.

Bazı birliklerde sağlık sorunları yaşanması ve yapılan ihbarlar neticesinde 2 ay önce 5 ilde kalan Riviera Zeytinyağlarından alınan örnekler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uzman laboratuvarlarına gönderildi.

Çıkan sonuç isyan ettirdi. Yaklaşık yarısı tüketilen ürünlerin Riviera Zeytinyağı vasfında değil hayvan küspesinde kullanılan yağ olduğu iddia edildi.

Sadece bir ilden alınan örnekler Riviera Zeytinyağı vasfında çıkarken 4 ilde kullanılmayan tüm ürünlere el konularak kullanılması engellendi.

Diğer bir skandal ise bu 5 ildeki MSB Tedarik Bölge Başkanlıklarındaki birinci örnek analizlerinde küspe yağlarına "Riviera Zeytinyağı örneklerine olumlu" rapor verilmesinde yaşandı.

Milli Savunma Bakanlığı gerek 5 firma gerekse askeriyedeki kontrol birimlerindeki sorumlular hakkında acilen soruşturma başlattı.

Bakalım askeriyeye yağlı kazık atan firmalar da yargı önüne çıkarılacak mı?