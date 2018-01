Askerin yemek ihalesi Ülker'e, süt ihalesi Pınar'a

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Yıldız Holding bünyesindeki Kerevitaş’ın orduya yemek sağlanması ihalesini kazandığını açıkladı.

Haberin ardından Yıldız Holding bünyesindeki Kerevitaş hisseleri yüzde 9 artışla 127.7 TL’ye çıktı. Bakan Canikli aynı zamanda süt ihalesini de Pınar Süt’ün kazandığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, kışlalardaki asker zehirlenmeleri nedeniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan protokole ilişkin, “2018 yılından itibaren et ve et mamullerini Et ve Süt Kurumu’ndan yıllık 510 milyon TL’ye alacağız” dedi.

Bakan Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) organik ürün tüketimine yönelik yeni bir uygulama başlattıklarını, bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu’daki askeri birliklerde tüketilmek üzere organik süt ve yumurta alınacağını söyledi.

Hisseleri borsada işlem gören Kerevitaş’ın yüzde 46.1’i Yıldız Holding’e, yüzde 10.34’ü Ufuk Yatırım A.Ş’ye, yüzde 9.98’i Murat Ülker’e, yüzde 8.13’ü Ahsen Özokur’a, yüzde 7.3’ü Trade Turk Gıda’ya, yüzde 18.03’ü ise halka açık.

Bakan Canikli, ürünü piyasada bir marka altında üreten ve kendini ispat etmiş firmaları çağırarak alımları yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Somut olarak diyelim beyaz peynir, süt, yumurta, bunlar ihtiyacımızı karşılayacak şekilde herhangi bir kamu kurumu tarafından üretilmemektedir. Bunları piyasadan temin etmek durumundayız. Bunların alımlarıyla alakalı diyelim beyaz peynir… Beyaz peynirde rafta ürünü olan firmalar belli. Aşağı yukarı 14-15 firma söz konusu, isim vermeyeyim burada.

Biz bu firmaları doğrudan davet ediyoruz ve yarışmayı onlar arasında yapıyoruz. En son organik süt alımında… Önce yumurtayı vereyim. Toplam Türkiye’de üretimi yapan 14 firma bulunmaktadır. Tamamıyla bağlantıya geçtik, 6 tanesi ilgilendi, teklif vermek istediğini belirtti. Sonunda en düşük fiyatı veren firma organik yumurta temini noktasında işi almış oldu.”

REFERANDUMDA ‘HAYIR’ ÇIKTIĞI İÇİN KARŞIYAKA'YI TEHDİT EDEN PINAR’A İHALE

“Yine organik süt ile ilgili olarak da burada sınırlı sayıda firma bu konuda, 11 firma söz konusu. Bu firmalardan 3 tanesi ilgilendi. Bu üç firma davet edildi ve organik süt üretimi temin-tedarik işini en düşün fiyatı veren Pınar Süt aldı. Yine aynı şekilde balık-konserve işinde bu konuda isim yapmış 3 firmayı davet ettik. Dardanel, kerevitaş ve bir de Pınar. Bunları yarıştırdık Kerevitaş aldı. Mehmetçiğimizin önüne Kerevitaş markasıyla kalitesi tanımlanmış ürün mehmetçiğin önüne ulaşacak."