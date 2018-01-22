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22.01.2018 16:10

Askere alınmak için dilekçe verdi

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Askere alınmak için dilekçe verdi
Afrin'de terör örgütü başta olmak üzere terör unsurlarına yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için birçok vatandaş gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Burdur'da yaşayan Songül Sütci de askerlik için başvuruda bulundu

Burdur'da 45 yaşındaki Songül Sütci, "Zeytin Dalı Harekatı"na katılmak istediğini belirterek bir dilekçeyle Burdur Askerlik Şubesine başvurdu.

Özel güvenlik görevlisi olan Songül Sütci, Burdur Askerlik Şubesine gelerek dilekçe verdi. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Sütci, "Şu an çalışmıyorum. Burdur'da bir kadın olarak ben de askerimizin, polisimizin yanındayım. Askerlik vasıflarını taşıyorum, çağrılmayı bekliyorum. Bir 'Alo' demeleri yeterli." dedi.


"ASKERİN POLİSİN BAŞI AĞRISA BENİM CANIM YANAR"

Songül Sütci, özellikle "Zeytin Dalı Harekatı"na katılmak için başvurduğunu belirterek "Askerin polisin başı ağrısa benim canım yanar. Eğer kabul görürse böyle bir harekata katılmak benim için onur olacaktır." diye konuştu.

Sütci, aslında dün farklı meslek gruplarından dört kadın arkadaşıyla başvuru yapmayı planladıklarını ancak müsait olamadıklarını, gelecek günlerde onların da başvuruda bulunacaklarını söyledi.

"ASKERE KAYDOLMAK İÇİN GELDİM, KORUCU DA OLURUM"

Sütci, gazetecilere de gösterdiği dilekçesinde, "Ben Songül Sütci, 1973 doğumluyum. Burdurluyum. Askerimin, polisimin 24 saat yanındayım. Askere kaydolmak için geldim, korucu da olurum. Saygılarımla bilgilerinize sunarım." ifadelerini kullandı.

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