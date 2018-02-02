Asker eğlencesi, davulcuyu canından etti

Kahramanmaraş'ta düzenlenen asker eğlencesinde kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği davulcu Adil Tüz, yaşamını yitirdi. Askere gidecek gençlerden O.T. (22), jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Dereli Mahallesi'nde meydana geldi. Askere gidecek gençlerin düzenlediği eğlencede, silahlarla havaya ateş açılmaya başlandı. Bu sırada bir tabancadan çıkan kurşun, eğlencede davul çalan Adil Tüz'e isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Tüz, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Tüz, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Olayı duyup hastaneye akın eden Adil Tüz'ün yakınları, sinir krizi geçirdi. Jandarma, silahın sahibini belirlemek için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'ta asker eğlencesinde havaya rastgele ateş açılırken, vücuduna isabet eden kurşunla yaşamını yitiren davulcuAdil Tüz'ün ölümüyle ilgili, askere gidecek gençlerden O.T. (22), jandarma tarafından gözaltına alındı. Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir de tabanca ele geçirdi. Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen O.T., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Askerlik görevini Burdur'da yapacağı belirtilen O.T.'nin, 28 Ocak'ta sosyal medyadan da arkadaşlarını eğlenceye davet ettiği ortaya çıktı.

DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Adil Tüz'ün cenazesi ise otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Adil Tüz'ün cenazesi, Zeynel Abidin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şey Sezai Efendi Mezarlığı'nda toprağa verildi.