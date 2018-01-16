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17.01.2018 00:30

Asılı halde donarak öldü!

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Asılı halde donarak öldü!
Yüksek binalardaki tamir işlerini yapmasıyla ünlü tırmanışçı Yevgeni Tikhonov, yerden 12 metre yüksekte hayatını kaybetti.

26 yaşındaki profesyonel tırmanışçı ve tamirci Yevgeni Tikhonov, Rusya’nın kuzeyindeki Sibirya bölgesinde yer alan Anzhero-Sudzhensk kasabasındaki bir öğrenci yurdunun çatısında ölü bulundu.

Sağlık görevlileri, deneyimli tamircinin, cesedinin fark edilmesinden iki saat önce öldüğünü duyurdu.

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Yetkililer, yerden 12 metre yüksekte başı karla kaplanan ve ayaklarından buzlar sarkan adamın, ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Ancak intihar bulgularına rastlanmadığı da belirtildi.

Bölgede hava sıcaklığının eksi 27 dereceye kadar düştüğü bildiriliyor.

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