'Asgari ücreti bir de buradan hesapla!'

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi.

Sözcü Gazetesi Murat Muratoğlu'nun "Kör müsün yoksa nankör müsün?" başlıklı köşe yazısı şöyle:

"Erdoğan; “Açıklanan asgari ücreti beyefendiler beğenmiyor” diyerek tepkisini gösterdi. Ne haddimize? Sahi 1603 liranın neyini beğenmiyorsunuz? Çok ayıp ediyorsunuz! Ufak hesaplar mı yapıyorsunuz?

Ocak 2016 Euro/TL = 3.21 asgari ücret 1300 TL = 403 Euro

Ocak 2017 Euro/ TL = 3.72 asgari ücret 1404 TL = 377 Euro

Ocak 2018 Euro/ TL = 4.55 asgari ücret 1603 TL = 352 Euro

Her şeye zam mı gelecek? Buyurun işte asgari ücrete bu yıl 25 Euro indirim yapılmış!

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Hayırlı olsun asgari ücretliye, güle güle harcasın. Aman harcarken çok gülmesin. Deli diye götürülmesin!

Bu maaşı verebilmek için bile vergi üstüne vergi koydular verginin de vergisini aldılar. Lakin bazı nankörlere laf anlatamadılar.

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Bizim millet çok uyanık ya, yok kendi sigarasını sarıp, vay efendim kendi içkisini yapıp vergiden imtina edecekti. Sizce devlet bunu yer mi? Ödeyeceksin paşa paşa vergini…

Ne yaptılar peki? İnsanlar etil alkol alarak kendi içkilerini üretmesin diye, satılan etil alkolün içine denatonyum benzoat isimli tat bozucunun katılması zorunlu hale getirildi. Hadi gel de yap kendi içkini… İçersin zehir gibi…

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Çok afedersiniz evde yoğurt mayalayan, limonatayı kendi yapan, domatesten salça üreten ve hatta turşu kurmak suretiyle vergisini ödemeyip devletin itibarından tasarruf eden, ülkenin şaşaacasından ödün verenler var. İflah olmaz vergi kaçakçıları bunlar!

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Yat, tekne alınca ÖTV sıfır… Sen git sodanın içine vergiyi sığdır. Bir de verginin de vergisini alacaklar. İçecek bedelinin üzerine önce yüzde 10 ÖTV, sonrasında yüzde 10 ÖTV'li bedele yüzde 18 KDV koyacaklar. Vergiyi tabana yayacaklar. Sonra da kendilerini alkışlatacaklar. Zira alkışlıyorlar!

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Geçen yıl Boğaz köprüleri ücreti yüzde 48 oranında artırılmıştı. Bu yıl da yüzde 25 zam yapıldı… Asgari ücrete verilen yüzde 14 artış ile köprülerden geçiş sayısı bile kısıtlandı!

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Erdoğan devam ediyor; “2002 yılında hükümete geldiğimizde asgari ücret kaç liraydı biliyor musunuz? 184 lira…”

Tamam, da o gün o parayla 8 adet çeyrek altın alabilirken asgari ücretli, bugün 6 tane çeyrek altın alamıyor! Hem de o yıl kriz olduğu halde… Bir de buradan hesapla…

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Belli ki hiç hesaplamıyorlar, dinleyenler ayağa kalkıp çılgıncasına alkışlıyorlar. Merak ediyorum alkışlayanlar kaç lira maaş alıyorlar? Bırakın zam yapmayı, “Biz size aslında fazla veriyormuşuz, 1.300 liraya indirdik” dese yine alkışlayacaklar.

Alkışlayanların önünde saygıyla eğiliyorum, mutlu, huzurlu bir 2018 diliyorum."



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