Asgari ücreti belirleyenler toplantı başına ne kadar ücret alıyor?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2004 yılından asgari ücretin, her yıl ortalama 4 toplantı yapılarak belirlendiğini açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, soru önergesinde asgari ücretin tarafların görüşü alınarak hükümet tarafından belirlendiğine vurgu yaparak Asgari ücret yönetmenliğinde “huzur hakkı adıyla her toplantı günü için komisyon başkanına 1100, üyelerine 1000, raportörlerine ise 800 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarda huzur hakkı ödenir’ ifadesinin yer aldığını bunun ödenip ödenmediğini sordu.

Ömer Fethi Gürer, önergesinde şu sorulara yanıt verilmesini istedi: On gün süre kapsamında ödenen huzur hakkının yönetmenlikten çıkarılması düşünülmekte midir? 2004 yılından beri huzur hakkı kaç kişiye ve toplam ne kadar ödenmiştir?”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Asgari Ücret Yönetmeliğinde belirtilen huzur hakkının mevzuat hükümleri kapsamında ödendiğini söyledi.

Bakan Sareroğlu, “ 2004-2017 yılları arasında yapılan asgari ücret tespiti toplantı sayısı ortalama dört toplantı ile gerçekleşmiştir” açıklamasında bulundu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İşçilere 1603 lira gibi geçinebilme olanağı vermeyen bir ücret için toplantı yaparak karar alanların bu toplantılar İçin huzur hakkı adıyla ücret alması ayıptır. Bakan bu konuda soruma açık yanıt vermemiştir. Asgari ücret tespit komisyonunda olanlara ne kadar huzur hakkı verilmektedir ve buna neden gerek duyulmaktadır? Asgari ücreti belirleyen görevliler bu işten huzur hakkı adıyla 2004 yılından beri ne kadar ücret almıştır? Soru açık, yanıt ise yok” dedi.

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